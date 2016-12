Des forums de communautés paroissiales pour regarder l’avenir avec lucidité

C’est en novembre prochain que se tiendront des forums de communautés paroissiales dans le cadre du projet du Tournant missionnaire. Comme son nom l’indique, ce projet propose un tournant face au problème des paroisses mal adaptées pour répondre aux nouveaux besoins spirituels de notre époque.

Vieillissantes et sans relève, les communautés paroissiales peuvent être tentées par le repli et la fatalité : « on ne peut pas faire plus! » Le pape François, devant ce problème d’une certaine morosité pastorale, nous appelle à la conversion : « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. » (cf. La joie de l'Évangile, no. 25)

Pour nous orienter sur ce chemin de conversion, Monseigneur Luc Bouchard a lancé en 2014 le projet du Tournant missionnaire. Depuis ce temps, diverses consultations ont été tenues auprès des personnes en responsabilité dans les paroisses. Différents enjeux d’avenir ont été abordés, notamment : 1) l'enjeu de la solidarité avec les plus pauvres; 2) l'enjeu du besoin des personnes de donner un sens à la vie et aux événements de la vie; 3) l'enjeu de l'engendrement des chrétiens et de la formation à la vie chrétienne; 4) l'enjeu de la relation avec les jeunes; 5) l'enjeu de la relève vocationnelle et du renouvellement du leadership.

Les propositions de changement ont pour but de définir des orientations et une vision d’avenir pour les paroisses et les communautés chrétiennes, autrement qu’un avenir où les paroisses meurent les unes après les autres sans projet. Le changement proposé vise à passer de paroisses isolées et limitées en moyen, à plus de coopération entre les communautés pour faire autrement : réaliser la mission de manière plus actualisée pour la culture d'aujourd'hui. Oser le tournant, c’est une occasion de renouveler notre manière d'annoncer Jésus-Christ et son Évangile pour le monde actuel.

Les consultations convergent maintenant vers des forums de communautés paroissiales. Ce sera l’occasion de présenter à la population des orientations et une vision renouvelée de l’avenir des paroisses et des communautés chrétiennes. Une vision portée par une espérance lucide. Qui dit forum, dit aussi circulation de la parole. Lors de ces forums de communautés, en effet, il sera possible de poser des questions, d’exprimer des craintes ou des attentes, de faire des commentaires ou suggestions. Plus encore, seront également invités à ces forums des acteurs de la société civile, du milieu socio-économique, politique et culturel. Dans les prochains jours, les animatrices et animateurs des zones pastorales ont pour mandat de constituer des équipes locales de préparation pour chacun des dix-huit (18) forums qui se tiendront dans l’ensemble du diocèse. Le calendrier des forums est disponible sur le site du diocèse : www.diocese-trois-rivieres.org.