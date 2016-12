Le Ribfest remet 10 000$ au club Kiwanis de Trois-Rivières

Le 26 septembre a eu lieu le souper Kiwanis à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, Charles-Antoine Pilotte, fondateur et directeur de projets, gestion événementielle 3R a remis un chèque de 10 000$ au club Kiwanis de Trois-Rivières. L’argent reçu servira à habiller des jeunes défavorisés de la région de Trois-Rivières.



À propos du club Kiwanis

Après plus de 65 années de service à la communauté de Trois-Rivières, la mission du Club Kiwanis de Trois-Rivières est de supporter de nombreuses causes comme le Centre de pédiatrie social de Trois-Rivières.