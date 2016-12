M. André St-Onge est nommé président de la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Les membres du conseil d’administration de la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont élu récemment M. André St-Onge à la présidence de l’organisme.

Originaire de Shawinigan, M. St-Onge est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’UQTR et a complété la scolarité du programme de maîtrise ès sciences appliquées (génie industriel) en management de la technologie de l’École polytechnique de Montréal.

M. St-Onge a fait carrière en développement économique notamment comme directeur général de la Commission d’expansion économique de Shawinigan et a par la suite occupé des postes de directeur général dans des organismes de développement industriel, de recherche et développement, et de transfert de technologie.

M. St-Onge connaît bien l’UQTR puisqu’il a travaillé à la mise en place du Bureau des stages et qu’il a été président de la Fondation du C.E.U. de Trois-Rivières, un partenaire important de l’Université depuis 45 ans, et désormais intégrée à la Fondation de l’UQTR.

Le nouveau président est familier avec le milieu de l’enseignement supérieur puisqu’il a occupé les postes de président du conseil d’administration du Collège Shawinigan, de président du conseil d’administration de la Téluq, ainsi que de vice-président et directeur général du Centre québécois pour l’informatisation de la production (CQIP), une société qui relevait du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et dont l’UQTR était partenaire.



Le nouveau président et ses collègues du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR s’affairent à compléter la réorganisation de l’organisme afin de bien préparer la prochaine campagne majeure de financement et donner à son équipe permanente les outils nécessaires pour relever cet important défi.

La Fondation de l’UQTR, qui célèbre ses 30 ans d’existence en 2016, a pour mission d’accélérer le développement de l’Université, en appuyant financièrement les initiatives des étudiants et des professeurs-chercheurs et en améliorant la qualité de vie sur les campus, par la sollicitation, l’administration et la redistribution des fonds recueillis.