ESPACE Mauricie invite la population à la conférence « Non à l’intimidation. Enseigner aux enfants à s’affirmer sans violence »

Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, ESPACE Mauricie invite la population à assister à la conférence « Non à l’intimidation. Enseigner aux enfants à s’affirmer sans violence » qui aura lieu le 5 octobre prochain, de 19h à 21h, au Complexe de La Franciade (100, rue de la Mairie, Trois-Rivières, secteur St-Louis-de-France).

L’événement est gratuit et s’adresse à tous, qu’ils soient parents, grands-parents, professeurs, éducateurs de services de garde ou intervenants dans l’entourage des enfants de 3 à 18 ans. La conférence sera offerte par Mme Nancy Doyon, coach familial ainsi que présidente fondatrice d’SOS Nancy et de l’école de coaching familial Nancy Doyon.

« On veut tellement que notre enfant soit aimé de tous; on lui enseigne à respecter les autres, à partager, à pardonner, à maîtriser sa colère, à être gentil… Au terrain de jeu, un autre enfant lui parle méchamment? Ignore-le, lui dit-on… et lui, il comprend subit en silence! Pourtant, l’affirmation de soi est l’une des qualités de base chez les gens qui réussissent. Les enfants et les adultes qui savent affirmer sainement leurs opinions qui démontrent de l’assurance sont aussi généralement plus appréciés et attirent davantage le respect de leur entourage. Alors, comment lui enseigner à se défendre contre les petits et grands agresseurs sans qu’il ait lui-même recours à la violence? Comment l’encourager à développer des attitudes démontrant une saine confiance en soi? Tel est le sujet de la conférence» mentionne Mme Doyon.

Depuis plus de 25 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, il fait partie des onze organismes existant à travers la province. Via son programme éducatif, le « programme ESPACE », ESPACE Mauricie intervient principalement dans les centres de la petite enfance et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage. Chaque année, l’organisme outille environ 1000 enfants et autant d’adultes sinon plus. Depuis plus de 25 ans, c’est plus de 30 000 enfants et 9 000 adultes qui sont informés et outillés via le programme ESPACE, ici en Mauricie.

« Fier de notre expertise et de notre approche en prévention, c’est un grand plaisir pour nous de s’associer à Mme Doyon dans le cadre de cette conférence afin de rejoindre les adultes dans l’entourage des enfants. Nous profitons également de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école afin de réunir nos forces pour former un réseau d’entraide efficace et ainsi agir concrètement pour prévenir la violence » explique Mme Diane Tremblay, coordonnatrice –animatrice à ESPACE Mauricie.

Pour assister à la conférence, les gens doivent s’inscrire en mentionnant leur nom et courriel, en nous contactant à l’adresse suivante espace.mauricie@infoteck.qc.ca.