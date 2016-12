Artisans du monde agricole et agroalimentaire, le Gala des Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie vous invite à poser votre candidature pour faire connaître vos réalisations, votre savoir-faire hors du commun ou encore vos innovations. Ce rassemblement festif et gustatif, présenté par Desjardins Entreprises, célèbrera sa quatrième édition en avril prochain.

Cet événement incontournable de la vie agricole et agroalimentaire en Mauricie se veut une occasion unique de mettre en valeur le talent des producteurs, transformateurs et restaurateurs de la Mauricie et de les faire connaître davantage auprès du grand public.

Soyez parmi les lauréats! Vous êtes un entrepreneur et vous vous démarquez par le caractère novateur de vos projets, par le succès de vos produits ou par vos qualités de gestionnaire? Le Gala des Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie est à la recherche du meilleur de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.



Les catégories pour un dépôt de candidature sont :

Jeune entrepreneur de la relève agricole

Nouvelle entreprise

Entreprise agroalimentaire

Agrotourisme

Détaillant agroalimentaire

Transformateur artisan.

À ces six catégories s’ajoutent trois lauréats qui seront choisis parmi leurs pairs au cours des prochaines semaines, soit Agricultrice d’exception, Agriculteur d’exception et Famille agricole.

Pour s’inscrire ou recommander un candidat Pour connaître tous les détails de cet événement incontournable de la vie agricole en Mauricie et récupérer vos formulaires de mise en candidature, consultez dès maintenant www.mauricie.upa.qc.ca/gala.

Dévoilement des gagnants L’ensemble des lauréats sera dévoilé lors du gala, au cours duquel, les convives pourront faire diverses découvertes culinaires à saveurs locales, mettant en vedette les aliments ainsi que les chefs de la région. La population sera invitée à prendre part à cette soirée de reconnaissance où les saveurs de la Mauricie seront à l’honneur. Les billets seront mis en vente prochainement sur le site Internet de l’événement.



À propos du Gala des Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie

Né de la concertation des partenaires du milieu agricole et agroalimentaire de la Mauricie, le Gala des Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie est orchestré par un comité organisateur composé des représentants des organisations suivantes : Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie, Relève agricole de la Mauricie, Desjardins Entreprises, Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie et Métro Fournier.