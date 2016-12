ESPACE Mauricie reçoit 10 000$ de Telus pour son projet « La prévention, ça marche! »

ESPACE Mauricie recevait jeudi dernier de la part du Comité d’investissement communautaire de Telus à Québec, un montant de 10 000$ afin de contribuer au projet « La prévention, ça marche! » et ainsi permettent à l’organisme de développer son service d’ateliers-conférence pour les gens de la Mauricie.

Depuis plusieurs années déjà, l’organisme offre un service d’ateliers-conférences pour tous groupes interpellés par la prévention de la violence faite aux enfants et désireux d’en savoir davantage, que ce soit des groupes communautaires, de loisirs, de sport, etc. Ces ateliers-conférences permettent de mettre en lumière l’analyse de la problématique de la violence, d’aborder la prévention au quotidien et d’apporter des outils d’interventions lorsqu’un enfant est victime de violence.

Le projet « La prévention, ça marche! » a été élaboré dans le but d’informer et d’outiller davantage les adultes de la région, qu’ils soient parents, grands-parents, personnel éducatif ou de garde, intervenants, etc., et ce, en développant des thèmes d’ateliers accessibles et diversifiés afin de répondre aux besoins de la population. « Au fil du temps, nous avons eu quelques demandes pour approfondir des sujets tels que l’intimidation chez les touts petits ou la cyberintimidation » mentionne Cathy Larochelle, coordonnatrice-animatrice et responsable des ateliers-conférences. « L’aide du comité d’investissement communautaire de Telus est un atout pour un organisme comme le nôtre. Les besoins financiers sont grands si nous souhaitons que plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence » explique Vicky Lauzier, coordonnatrice-animatrice d’ESPACE Mauricie. « Les ateliers-conférences sont une façon pour nous de rejoindre un plus vaste public et de discuter avec eux de leurs préoccupations. Notre objectif est de créer un réseau d’entraide afin que les enfants et les adultes se sentent outillés et appuyés dans la lutte contre les violences commises envers les enfants», poursuit Mme Larochelle.



Depuis 25 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, il fait partie des onze organismes existant à travers la province. Via son programme éducatif, le « programme ESPACE », ESPACE Mauricie intervient principalement dans les centres de la petite enfance et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage. Chaque année, l’organisme outille environ 1000 enfants et autant d’adultes sinon plus. « Depuis 25 ans, c’est plus de 30 000 enfants et 9 000 adultes qui sont informés et outillés via le programme ESPACE, ici en Mauricie.