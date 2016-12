La Fête des enfants et des nouveaux arrivants, un franc succès!

Le mois d’août s’est terminé en force avec la Fête des enfants et des nouveaux arrivants tenue le samedi 27 août dernier au parc Marguerite-D’Youville sous un soleil radieux! L’événement organisé par les Services à la communauté de la Ville, la Maison de la Famille Lu-Nid, Priorité enfants et le Centre d’action bénévole de Nicolet en collaboration avec les partenaires du centre-ville, a connu un franc succès.

Une programmation variée, bonifiée d’une nouveauté, la carte BougeOpoint, a su mettre une ambiance de complicité familiale palpable dans le parc. Les activités animées par Le Moulin à vent ont su ravir les petits et les grands avec sa multitude de jeux d’époque. Ovation danse a fait bouger les enfants avec ses chorégraphies créatives et diversifiées en plus de remettre des cadeaux Wixx!

La Ville de Nicolet souhaite remercier chaleureusement les nombreux bénévoles et les partenaires qui se sont impliqués dans l’animation des activités; Familiprix, Relance Nicolet-Bécancour, le Centre d’éducation aux adultes de Nicolet, l’Association de personnes handicapées du Lac Saint-Pierre, le Service de sécurité incendie et la bibliothèque municipale. Sans leur aide précieuse, de telles animations ne pourraient être possible.

Finalement, la Ville de Nicolet souhaite féliciter les trois gagnantes des prix BougeOpoint. Mme Sandra Bill obtient une nuitée familiale à l’Hôtel Montfort-Nicolet, Mme Audrée Lacerte se mérite une entrée familiale annuelle au Musée des religions du monde et Mme Madeleine Benoît a gagné une carte de bain familiale à la piscine de l’École nationale de police du Québec.