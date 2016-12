94 586 $ remis à des organismes de la région de Trois-Rivières

C’est avec une immense fierté que le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais, et le chef de la direction, Gaétan Desroches, ont remis 94 586 $ à Centraide Mauricie, Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et la Fondation québécoise du cancer, section Mauricie, hier, lors de la clôture de la troisième édition du Défi Vélo La Coop.

C’est devant plus de 150 cyclistes, qui sont des employés et administrateurs du réseau La Coop, et des membres de leur famille que la remise de chèque s’est effectuée. La troisième édition du Défi Vélo La Coop avait lieu les 27 et 28 août dans la région de Trois-Rivières et avait pour objectif de permettre aux employés de relever un défi cycliste, de contribuer à des causes locales et de faire la promotion de la santé et des saines habitudes de vie.

« Je suis immensément fier de voir qu’autant d’employés et d’administrateurs de notre réseau ont répondu à l’appel encore une fois cette année, et ce, qu’ils soient des cyclistes débutants ou expérimentés. Je suis également heureux de constater que nos efforts ont porté fruit puisqu’un montant record de 94 586 $ sera remis à des organismes de la région. » a expliqué le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais.

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’une quatrième édition est déjà prévue. Nous espérons que l’engouement pour l’événement saura attirer encore plus de participants l’an prochain. » a ajouté le chef de la direction, Gaétan Desroches.

Depuis quelques années, la promotion des saines habitudes de vie fait partie intégrante de la culture d’entreprise de La Coop fédérée. Avec son programme de promotion de la santé en entreprise, Santé La Coop, La Coop fédérée s’efforce de sensibiliser ses employés aux principaux facteurs de risque en matière de santé et les accompagne ainsi dans la poursuite de leurs objectifs personnels.