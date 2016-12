La Grande Tablée du Lac Saint-Pierre- 18e édition, un événement majeur!

La 18e édition de la Grande Tablée du Lac Saint-Pierre, anciennement la Grande Tablée des Oies vous sera présentée le 15 octobre prochain, sur le coup de 17h30 pour l’apéro… à saveur régionale, évidemment!

Toujours à la recherche d’innovation, le comité organisateur vous annonce, avec une grande fierté, son nouveau partenariat avec l’APDI (association des personnes déficientes intellectuelles) de Nicolet-Bécancour. Comme la mission de l’APDI est de favoriser la participation sociale de ses membres, certains de ceux-ci seront parmi nous pour aider l’équipe de Julie Fournier, des Délices du Boucher, sur certains services de la soirée!

« Comme l’événement devient majeur, nous voulions ajouter un côté spécial à cette 18e édition. Nous avons naturellement pensé à l’APDI, qui elle aussi, connaît une grande année, avec le changement de local et ses nombreux projets. On allie plaisir et mission sociale, chose dont nous sommes très fiers » a déclaré le président de la Grande Tablée du Lac Saint-Pierre, M. Jacques Côté.

Un montant sera remis à l’organisme et le comité organisateur réserve une belle surprise à tous les convives présents; une surprise à l’image de l’APDI, bien entendu!

L’équipe des Délices du boucher, de Bécancour veut relever le défi d’offrir des services à la hauteur de l’événement et nous promet des plats succulents! Elle pourra compter sur les producteurs et des partenaires d’ici. « Encore une fois, nous vous prouverons que les produits d'ici sont de grande qualité. Les fromages, le pain, les légumes, les viandes, etc. proviennent de la région du Centre-du-Québec et c’est très important pour nous, la mission de notre organisme est de promouvoir le terroir centricois », ajoute M. Côté.

Pour le volet animation, nous pourrons toujours compter sur Francis Dubé, qui, année après année, dirige les invités à travers les délicieux services de la soirée. Le groupe Trio s’assurera de l’ambiance festive réputée à l’événement.

Finalement, c’est avec joie que vous nous annonçons que M. Guy Lefebvre, de Baie-du-Febvre, récipiendaire de la décoration de membre au 3e degré, remise à une personne dont l’activité coopérative s’exerce ou s’est exercée de façon significative au niveau provincial ou dans plusieurs secteurs au niveau régional, et ce, pendant plusieurs années. Rappelons que l’Ordre est une

importante distinction octroyée par les réseaux coopératifs et mutualistes québécois à des personnes pour leur grande implication et leur dévouement à la cause coopérative.

Les billets sont en vente à Tourisme Nicolet-Yamaska, au coût de 90,00$ par personne. Vous pouvez contacter l’équipe au 819 293-6960 ou au info@tourismenicoletyamaska.com

La Grande Tablée du lac Saint-Pierre en bref…

Voué à la promotion du terroir et de la région, cet organisme à but non lucratif organise cet événement qui accueille chaque année, des épicuriens de partout au Québec qui veulent célébrer les saveurs d’ici. Les sommes recueillies sont investies dans la promotion du terroir de Nicolet-Yamaska et de la région centricoise.