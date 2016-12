Les passionnés de bouffe se donnent rendez-vous aux Délices d’automne du 2 au 5 septembre 2016!

La 17e édition des Délices d’automne battra son plein au parc portuaire de Trois-Rivières du 2 au 5 septembre prochain. Sous la thématique « Passionnés de bouffe », l’événement accueillera une cinquantaine d’exposants qui feront découvrir aux festivaliers leurs délices.

Une programmation relevée!

Tel qu’annoncé en juin dernier, Antoine Sicotte, autodidacte inspiré et infatigable curieux en cuisine, sera de la 17e édition des Délices d’automne. On pourra voir ses prestations culinaires au grill de la tente des grillades Provigo le samedi et le dimanche, à 13h30 et 17h. Chaque atelier sera suivi d’une rencontre avec le public. Antoine Sicotte a su faire sa place dans le monde culinaire en revisitant avec une touche funky les classiques appréciés de tous. Il vient tout juste de publier son cinquième livre : Le cuisinier Rebelle - Road Trip BBQ se consacrant à la cuisine sur le grill.

Encore une fois cette année, les Délices d’automne proposent les populaires « combats des chefs », toujours à l’Académie gourmande Provigo, avec un total de 12 professionnels en compétition. Vous pourrez également regarder d’amusants duels culinaires entre les différentes radios de la région. Le samedi 3 septembre, le 106,9 affrontera Rythme FM 100,1. Puis dimanche 4 septembre, ce sera au tour d’ÉNERGIE 102,3 et du 94,7 Rouge Fm de prendre part au duel, le tout dans l’Académie gourmande Provigo de 18h à 19h30. Le lundi 5 septembre à 13h15, ne manquez pas le combat des chefs gagnants de 2015, alors que Jérôme Ferron (Le Pot), Myriam Madore (Le Bureau de Poste), Laurent Laganière (Le Temps d’une Pinte) et Jean-François Jetté (Poivre Noir) s’affronteront.

Plusieurs ateliers seront offerts durant le week-end. Assistez entre autres à l’Accords mets et bières avec Philippe Prescott de l’Archibald de 18h30 à 19h30 à l’Académie gourmande Provigo le vendredi 2 septembre et à l’atelier de confection de pizzas aux légumes pour les petits chefs à l’Académie des p’tits gourmets Provigo en continu à partir de 15h le vendredi.

Les petits sont également invités au Fabuleux Cirque Jean Coutu, pour le spectacle Siméon rêve de cirque présenté au Jardin des Ursulines le samedi, dimanche et lundi. Différents ateliers et animations de cirque ainsi qu’un carrousel de poneys se trouveront également sur place pour assurer aux enfants un week-end inoubliable!



Les exposants

Les Délices d’automne, c’est d’abord et avant tout une cinquantaine d’exposants qui proposent différents produits régionaux. Cette année, vous pourrez découvrir les exposants suivants : Le Rieur Sanglier; Les Boissons du Roy; Jardins de l'Oie; Vignoble le château de la grange; Boucherie J-C Fortin; Les Délices de la Nature; Microbrasserie Nouvelle-France; Ferme Gélinas; Vergers de Velours; Fromagerie Fx Pichet; Érabeille Artisan; Produit de l'Érable St-Ferdinand B.; Domaine des Salamandres; Le Vieux Balsamique; Le Bock Mobile; Ferme Guy Rivest; La Maisonnette du Fudge; Archibald; Ferme les Canardises; Créateurs de Saveurs et Cie; Les Délices de Charlevoix; Domaine Kildare; Les résidences du manoir; Vignoble Val Caudalies; Les Moulins La Fayette; Verger Pedneault; Banh Thaï; Bois Gourmand; Frite Alors !; Les Jardins Solail; Les "Folies" de Pauline; Funky Foodies; Fouquet Morel; Vice Versa la confiserie; Tout-à-l'Érable; Le Rouge Vin; 1001 Fondues; Miam - Le Meilleur de la Mauricie; Les délices des artisans de la paix; Les délices du Verger; Fromage Warwick inc; La Boucanerie d'Henri; Distribution Lirox; Chez Ben; Vignoble Lano d'or; Les Nancy au fourneau; Les Jardins Fruités; Mon Jardin Urbain; Tupperware-TUPP Ta vie et Thermomix.

Quelques changements sur le site du parc portuaire

Pour cette 17e édition, quelques changements ont été apportés sur le site des Délices d’automne. La populaire Tente des grillades Provigo se trouve désormais sur la place d’accueil du parc portuaire. Cette année, elle prendra des allures de marché du fermier. Trucs et astuces afin d’apprêter les légumes sur le grill seront au menu, mettant en valeur les récoltes automnales des agriculteurs de la région.

Également, la scène de spectacle du Bistro SAQ se trouve désormais à l’extrémité est du site et présentera des spectacles d’ambiance musicale de 19h à 21h. Ainsi, le public pourra visiter les différents exposants au rythme de Trop loin d‘Irlande, Whiskey Legs et Option Trad.

Merci aux partenaires

Pour une quatrième année, l’organisation de l’événement a la chance de compter sur Provigo comme partenaire présentateur de l’événement. Les Délices d’automne peuvent d’autant plus compter sur la présence de Thermomix à titre de partenaire prestige, qui sera présent sur le site afin d’offrir des démonstrations culinaires dans l’Académie gourmande Provigo. Thermomix remettra également les prix aux gagnants des combats des chefs tout au long du week-end.

La 17e édition se veut un événement rassembleur et gratuit permettant aux visiteurs de goûter de nouvelles saveurs tout en favorisant le développement d’un contact privilégié avec les producteurs, transformateurs et restaurateurs du secteur agroalimentaire de la Mauricie et d’ailleurs au Québec. Les Délices d’automne attendent en grand nombre les épicuriens et gourmands du 2 au 5 septembre prochain. Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.delicesdautomne.qc.ca ou rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.