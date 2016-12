Journée de rêve pour les enfants du Centre Arc-en-Ciel

Le vendredi 12 août dernier s’est déroulée une journée unique pour 12 enfants privilégiés du Centre Arc-en- Ciel qui, accompagnés de parents et des responsables de la pédopsychiatrie et de l’équipe de santé mentale jeunesse, ont eu droit à un dîner offert gracieusement par le restaurant Buffet des Continents de Trois-Rivières, en plus d’un accès VIP au Grand Prix de Trois-Rivières.

En effet, lors de cette journée mémorable, les enfants ont pu savourer le menu international inspiré des meilleures recettes provenant des quatre coins du monde du restaurant Buffet des Continents. Ils se sont ensuite dirigés vers le site du Grand Prix de Trois-Rivières afin de visiter les écuries, rencontrer des pilotes tels que Patrice Brisebois, Patrick Dussault, Jeffrey Earnhardt et Louis-Philippe Dumoulin ainsi qu’assister aux essais IMSA Prototypes Lites et Coupe Nissan Micra Cup à partir de la loge du président. En plus de repartir avec un précieux souvenir, les enfants ayant reçu une casquette du Grand Prix.

Rappelons que le partenariat avec le Buffet des Continents est une façon novatrice de manger pour donner, puisqu’à l’achat de chèques-cadeaux du restaurant Buffet des Continents, ce dernier remettra la moitié du montant de chaque chèque-cadeau à la Fondation RSTR pour renouveler les jeux extérieurs du Centre Arc-en-Ciel, permettant ainsi aux enfants de développer leurs compétences et favoriser leur participation sociale.

La pédopsychiatrie et l’équipe de santé mentale jeunesse consacrent leurs offres de services aux enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. Elles aident à améliorer l’état de santé et le bien-être de ces jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Si vous désirez vous procurer des chèques-cadeaux, nous vous invitons à vous présenter au restaurant Buffet des Continents situé au 4520, boulevard des Récollets ou au bureau de la Fondation RSTR au 731, rue Sainte-Julie.