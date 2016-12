Une fête à Nicolet pour accueillir les nouveaux arrivants lors de la Fête des enfants

La Ville de Nicolet invite la population à participer à la Fête des enfants et des nouveaux arrivants le samedi 27 août prochain, de 11 h à 16 h. L’événement gratuit, qui se tient au parc Marguerite-D’Youville, s’adresse à toute la famille.

Organisée en collaboration avec Lu-Nid maison de la famille et Priorité enfants Nicolet-Yamaska, La Fête des enfants accueille un nouveau partenaire, le Centre d’action bénévole de Nicolet. Ce dernier intégrera à la Fête des enfants, l’accueil des nouveaux arrivants.

Une nouveauté cette année : la carte BougeOpoint. Cette dernière est une carte qui cumule des points lorsqu’un parent participe, en complicité, à une activité avec son enfant. Courez la chance de gagner des prix tels une nuitée familiale à l’Hôtel Montfort, une adhésion familiale annuelle au Musée des religions du monde ou encore un laissez-passer pour des bains à la piscine de l’École nationale de police du Québec.

Il y aura animation foraine des Marchands Ambulants et l’attraction du Mât de Cocagne avec Le Moulin à Vent. Apprenez une chorégraphie parent-jeune avec Ovation danse, à 13 h et à 15 h, en plus de recevoir des articles Wixx! Aussi, des produits maison de l’Épicerie Lafond seront vendus au profit de Lu-Nid Maison de la famille.

Nous tenons à remercier nos précieux collaborateurs qui seront sur place ainsi que les partenaires financiers de l’animation au centre-ville qui rendent cet événement possible.

Pour plus de détails, consultez la section « évènements » du site Internet nicolet.ca ou trouvez la page Ville de Nicolet sur Facebook.