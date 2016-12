Arracher de l’herbe à poux, c’est gagnant!

La Ville de Nicolet tient remercier tous les participants au concours d’arrachage de l’herbe à poux qui s’est déroulé entre le 1er et le 6 août dernier pour leur geste de préservation de la santé publique et la protection de l’environnement. Une trentaine de sacs ont été récoltés! Félicitation aux gagnants du tirage au sort qui se méritent respectivement les cartes-cadeaux suivantes : Mme Gaétane Fortin, 100 $ chez IGA supermarché Clément Nicolet; M. Kévin Allard-Després, 50 $ chez Canadian Tire Nicolet et Mme Julie Drouin, 25 $ chez Fleuriste Savard.

Obtenez plus d’informations sur l’herbe à poux en consultant le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec à sante.gouv.qc.ca ou encore sur le site Internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ciusssmcq.ca.