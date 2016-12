Inauguration du parc Henri-Paul-Ricard à Nicolet

C’est en présence des membres de la famille Ricard que le maire de la Ville de Nicolet, M. Alain Drouin, a inauguré, le dimanche 7 août 2016, le parc municipal Henri-Paul-Ricard, en l’honneur de ce fondateur hors pair ayant contribué, de façon significative, à l’essor économique et au rayonnement de Nicolet dans la région. Le parc HenriPaul-Ricard est situé en bordure de la rue du même nom dans le secteur de la Station du domaine. Des jeux pour enfants et un espace détente bordé d’arbres matures contribuent à la qualité de vie du quartier.

« Au nom de la famille Ricard, conjointes et conjoints ainsi que plusieurs générations de nièces et neveux, nous réitérons nos chaleureux remerciements à tous les membres du conseil de la Ville de Nicolet, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin à la réalisation de ce magnifique évènement. » souligne M. Raynald Ricard, fils d’Henri-Paul et porteparole de la famille.

Qui est Henri-Paul-Ricard?

Après des études classiques aux séminaires de Trois-Rivières et de Joliette, ce fils de cultivateur fait son cours à l’Institut agricole d’Oka entre 1928 et 1932 afin de devenir agronome. Il amorce ensuite sa carrière au ministère de l’Agriculture du Québec comme spécialiste en aviculture. Il travaille dans les comtés de Shefford, Brome, Bagot et Rouville avant de se fixer à Nicolet en 1941, où il y devient l’agronome du comté.

Il constate qu’un bon nombre d’aviculteurs achètent leurs poussins en Ontario. C’est pour répondre à ce problème qu’il fonde, en 1943, le Couvoir coopératif de Nicolet. Vingt-cinq (25) aviculteurs font partie du projet qui est localisé dans une ancienne laiterie à proximité de l’École d’agriculture.

En 1944, il fonde la Meunerie coopérative de Nicolet. En 1950, c’est au tour du Magasin coopératif de Nicolet d’être créé, puis un garage pour la machinerie agricole. Il occupe la gérance de cette coopérative dès le début de ses activités en 1944.

En 1946, il achète l’Imprimerie de la Rive Sud limitée située au 581, rue Martin. À titre de président de la compagnie, il contribuera à l’essor de l’entreprise avec son frère Léo. Cette imprimerie est encore, à ce jour, en activité. Cette entreprise familiale est l’une des plus anciennes de notre ville.

M. Henri-Paul Ricard s’est également impliqué dans plusieurs organismes de la région, à titre de commissaire d’école, de conseiller municipal, d’administrateur de la Caisse populaire de Nicolet. Il fut aussi membre fondateur de la Corporation des agronomes et du Club Richelieu de Nicolet dont il en a d’ailleurs assumé la présidence.

Fondateur exceptionnel, il est né à Louiseville, le 17 septembre 1908 et il est décédé le 8 août 1966.