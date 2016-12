Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer, au bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif de Montréal, partage les fonds amassés avec trois autres fondations, dont la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR), pour le Programme de lutte contre le cancer. Quand on pense qu'en 2015, plus de 50 100 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués au Québec et, qu'à travers le Canada, plus de 78 000 personnes mourront de cette maladie, cet événement symbolique est la preuve qu'ensemble, nous pouvons faire la différence.

Suite à la tenue du Cyclo-défi Enbridge les 9 et 10 juillet derniers, une partie de la somme recueillie sera versée à la Fondation RSTR.

Photo:

Mme Lisette Tremblay, présidente du C. A., Fondation RSTR, M. Myer Bick, président et chef de direction, Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal et Mme Marie-Andrée Rousseau, agente de développement, Fondation RSTR. Absente de la photo, Mme Chanie Perreault, agente de développement, Fondation RSTR et fière participante du Cyclo-défi.