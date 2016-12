547 500 $ pour les saines habitudes de vie

Québec en Forme est heureux d’offrir un soutien financier de 547 500 $ pour l’année 2016-2017 à six regroupements locaux de partenaires* de la région de la Mauricie. Les actions soutenues visent l’adoption de saines habitudes de vie auprès des jeunes de 0 à 17 ans et leur famille en priorisant ceux issus de milieux défavorisés.

« La région compte plus de 300 partenaires locaux et régionaux qui ont à cœur l’adoption des saines habitudes de vie chez les 0-17 ans et leur famille. Les sommes investies permettront d’engager des actions favorisant l’activité physique et l’adoption de saines habitudes alimentaires, que ce soit à l’école, lors des activités parascolaires, dans les centres de la petite enfance, auprès des organismes communautaires et des centres de loisirs ou dans les parcs du voisinage », d’expliquer Claire Chouinard, responsable régionale de Québec en Forme.



Au cours des 10 dernières années, c’est plus de sept millions de dollars qui ont été versés aux communautés de la région.

De belles retombées sont d’ailleurs constatées dans la région, par exemple :

· 8 500 préados bougent grâce à 290 activités WIXX**;

· 445 jeunes leadeurs encadrés;

· 6 900 jeunes ont participé à des ateliers culinaires;

· 1 080 personnes formées en environnements favorables aux saines habitudes de vie;

· 30 politiques familiales municipales adoptées intégrant les saines habitudes de vie.

Les investissements permettront de mettre sur pied différentes initiatives afin de créer des environnements favorables dans les milieux de vie des jeunes telles que:

· Des activités éducatives en saine alimentation et contextes de repas conviviaux lors d’activités en classe, aux services de garde et lors des activités parascolaires;

· Des activités de développement moteur par le jeu libre, actif et extérieur dans les centres de la petite enfance;

· Des occasions d’apprentissages invitant à la découverte sensorielle d’une variété d’aliments lors des repas et des collations en service de garde éducatif.

Collectivement, les regroupements de partenaires en Mauricie mettent en place toutes les conditions nécessaires afin qu’il soit agréable et facile pour les jeunes de bouger plus et manger mieux au quotidien. Ils se nomment : Trois-Rivières en action et en santé, Maski en Forme, Shawi en Forme, La Tuque en forme et en santé, ActiV et Awacak Miromikatitisow (Wemotaci).

Notons également que Québec en Forme soutient la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) qui compte sur l’implication de 22 partenaires régionaux. Depuis 2014, ce sont plus de 850 000 $ qui aident la TIR-SHV (partagé avec la région du Centre-du-Québec) à mettre en œuvre des actions structurantes d’envergure régionale.



Pour l’ensemble du Québec, c’est plus de 16 millions de dollars pour l’année 2016-2017 qui sont investis auprès de 156 regroupements locaux de partenaires, incluant 30 communautés des Premières Nations et Inuit.



À propos de Québec en Forme

Québec en Forme, issu d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon, vise l'adoption et le maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes Québécois de la naissance à 17 ans, facteurs essentiels à leur plein développement et à leur réussite éducative. Pour ce faire, Québec en Forme accompagne des communautés mobilisées à la grandeur du Québec, collabore avec les acteurs régionaux et soutient des organismes nationaux promoteurs de projets, afin que soient mises en place les conditions nécessaires pour que les jeunes bougent plus et s'alimentent mieux, tous les jours. www.quebecenforme.org