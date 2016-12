2 véhicules électriques à la Ville de Nicolet et nouvelles bornes de recharges

Dans le cadre du projet-pilote du système d’autopartage de véhicules électriques (SAUVéR) mené par la firme HYC Environnement, en collaboration avec le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités et du Centre national du transport avancé, la Ville de Nicolet est fière de présenter ses tout premiers véhicules électriques, de marque Chevrolet, modèles Spark et Volt.

Ces deux voitures électriques sont disponibles, dès maintenant, pour les employés municipaux. D’ici quelques mois, ces deux véhicules seront disponibles en autopartage pour d’autres établissements publics ainsi que pour les Nicolétains et Nicolétaines, pour une utilisation durant les soirs et les fins de semaine.

Pour le directeur général de la Ville, M. Pierre Genest : « L’acquisition de ces véhicules a été rendue possible grâce aux diverses aides financières provenant des gouvernements du Canada et du Québec et au Fonds Vert de la Fédération canadienne des municipalités. Le coût total est de 142 559 $ et au final, la Ville de Nicolet a défrayé 55 846 $, soit 39 % des coûts encourus. »

Quant au maire de la Ville, M. Alain Drouin, celui-ci ajoute : « L’intégration des véhicules électriques en mode autopartage dans notre municipalité rejoint nos valeurs en matière de développement durable. À ce titre, nous sommes des partenaires dans l’optimisation de l’utilisation des véhicules de promenade via l’autopartage sur notre territoire. Avec ces acquisitions, nous espérons palier à certaines lacunes en matière de transport en commun, en milieu rural. »

Rappelons que l’un des enjeux du projet pilote SAUVéR est d’implanter des véhicules électriques en mode autopartage dans les municipalités et leurs communautés et ainsi contribuer à création de la route électrique verte (RéV) au Québec et au Canada.

Enfin, Nicolet offre plusieurs alternatives pour recharger les batteries des véhicules électriques, des bornes de recharges sont disponibles aux endroits suivants :