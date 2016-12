Des barils de légumes sur la rue Notre-Dame Centre!

Depuis samedi dernier, onze commerçants de la rue Notre-Dame Centre participent à un projet-pilote estival d’art urbain comestible, une initiative des Incroyables comestibles (IC) soutenue par la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières (SDC).

La rue Notre-Dame Centre connaît actuellement une bonne croissance et il est important pour la SDC d’appuyer les initiatives de revitalisation et de dynamisation de cette artère. « Il y a une belle effervescence sur la rue Notre-Dame Centre. On n’a qu’à penser aux nouvelles ouvertures et aux investissements majeurs qui s’y sont faits dernièrement. Comme c’est une priorité pour la SDC de montrer aux visiteurs que le centre-ville ne se limite pas à la rue des Forges, nous avons embarqué dans le projet à 100 % », commente Patrick Dupuis, président de la SDC.

Une remarquable participation du milieu

En tout, ce sont onze commerçants qui ont décidé de se joindre au projet-pilote pour un total de neuf barils de légumes. « Les membres participants se sont tous engagés à arroser leurs plants, et la Brigade urbaine sera aussi mise à contribution pour surveiller l’état des barils », ajoute monsieur Dupuis. De plus, des membres des IC s’assureront de remplacer les plants au besoin et de les entretenir tout au long de l’été.

L’instigatrice du projet et membre responsable des IC de Trois-Rivières, Joëlle Carle, tient à remercier le travail des nombreux bénévoles, la Ville de Trois-Rivières et la SDC, sans qui ce projet citoyen n’aurait pas vu le jour. De l’idée initiale à la plantation, ce dur labeur a nécessité des heures d’organisation et de travail. Et c’est sans compter les huit artistes d’ici qui ont ajouté leur touche. « Ce projet me trotte dans la tête depuis longtemps et maintenant, après des heures incalculables de travail bénévole, j’éprouve un incroyable sentiment de fierté d’enfin voir les barils embellir la rue! Les passants sont agréablement surpris du projet et sont contents de voir de la verdure. Approprions-nous la rue et les espaces à cultiver! »

À propos des Incroyables comestibles de Trois-Rivières

L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé auquel tout le monde peut contribuer en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager libre-service. Les Incroyables comestibles, ce sont tous ceux qui décident de rendre un bac, un potager ou une parcelle accessible à tout le monde. Les projets se multiplient à Trois-Rivières : des particuliers, des organismes communautaires, des commerces et la Ville de Trois-Rivières y participent. Ensemble, nous démontrons qu’il devient possible de cultiver partout et de nous nourrir près de chez nous à peu de frais. Joignez le mouvement et suivez-nous sur Facebook. Partageons l’abondance!

À propos de la SDC

La SDC, un organisme à but non lucratif, est le regroupement des gens d’affaires du centre-ville. Opérée par et pour ses membres, la SDC contribue au développement et à la vitalité économique du centre-ville de Trois-Rivières. À ce jour, l’organisation compte 425 membres, ce qui représente plus de 6 000 employés.