La Fondation Katherine Beaulieu souligne ses 5 ans!

Depuis 5 ans déjà, la Fondation Katherine Beaulieu s’investit avec force et conviction pour accomplir sa mission, soit celle de sensibiliser les individus aux conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies.

«Jusqu’à maintenant, c’est plus de 15 000 personnes qui ont été sensibilisées par nos actions. Conférences dans les écoles, services de prise de taux d’alcoolémie, etc. Nous sommes extrêmement fiers de ces résultats, considérant que tout le travail se fait presque exclusivement par des bénévoles!» mentionne madame Lise Lebel, Présidente de la Fondation Katherine Beaulieu.

L’organisme, qui était déjà bien connu dans la région de la Mauricie, continue d’accroitre sa notoriété et rayonne maintenant en dehors de la région. «5 419 personnes nous suivent sur les médias sociaux et de ce nombre, 46% proviennent d’en dehors de la Mauricie», poursuit madame Lebel.

Publication virale

À l’occasion de l’anniversaire du décès de Katherine, la fondation a publié sur sa page Facebook un extrait du récit déchirant que madame Lebel livre lors de ses conférences. L’objectif était de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible en demandant aux lecteurs de partager ce message à leurs amis. «Nous espérions que les gens soient sensibles à la cause et que le message soit partagé en grand nombre, mais nous ne pensions pas qu’il susciterait autant de réactions!» mentionne Joanie Brouillette, administratrice et responsable des médias sociaux.

En effet, des milliers de partages ont été effectués dès les premières heures suivant la publication. En date d’aujourd’hui, ce sont plus de 19 000 personnes qui ont partagé la publication et 1 574 043 personnes qui ont été atteintes. De plus, la fondation a reçu plus de 1 600 messages d’appui et de commentaires que madame Lebel a pris le temps de lire un à un.



L’organisme, qui s’est assuré une place dans la collectivité, est aussi conscient qu’il reste beaucoup de travail à faire. « Il nous faut donc redoubler d’ardeur, demeurer convaincus et continuer à avancer », mentionne Lise Lebel.

Nouvelle campagne de sensibilisation

À l’approche de la période estivale, la fondation lancera une nouvelle campagne de sensibilisation sur les conséquences de l’alcool au volant. Elle a d’ailleurs demandé l’appui d’un groupe d’étudiants en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour l’aider à bâtir un message percutant.

La réflexion est basée sur le fait qu’il y a déjà trop de victimes de la route et qu’il est temps d’y mettre fin. En effet, selon la SAAQ, les accidents liés aux facultés affaiblies par l’alcool causent en moyenne par année 160 décès, 370 blessés graves et 1 900 blessés légers.

«Notre message, L’alcool au volant, c’est assez. ON A ATTEINT LA LIMITE! vient préciser notre pensée. Nous devons mettre fin à ce fléau. Nous faisons bien sûr référence à la limite du 0.08 permise par la loi mais surtout à la limite en termes de nombre de victimes trop élevé!» relate Véronique Dargis, Vice-présidente de la fondation.

«Nos affiches seront sur des panobus de la ville de Trois-Rivières et de Shawinigan pendant 10 semaines. Nous tenons d’ailleurs à remercier Imagi affichage pour leur précieuse collaboration» poursuit madame Dargis. La campagne de sensibilisation débutera le 13 juin et se terminera le 21 août 2016.

La fondation

Nous vous rappelons que la fondation qui porte le nom de Katherine Beaulieu, cette jeune femme de 21 ans décédée dans un accident de la route causé par une conductrice en état d’ébriété, a été fondée en mai 2011 (soit un an après le tragique accident) et a pour mission de sensibiliser les individus aux conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies.