Des investissements en santé de plus de 450 000 $ dans Bécancour–Nicolet- Yamaska

La Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska a pour mission de soutenir les services et programmes offerts en santé à la population du territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska, et ce, par l’achat d’équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux.

Par son implication dans la communauté, la Fondation contribue au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population de Bécancour–Nicolet-Yamaska.

Parmi ses activités, elle organise à chaque année une activité de financement qui se traduit par un prestigieux souper gastronomique auquel toute la communauté (particuliers, entreprises et organismes) participe (250 personnes en mars 2016), soit en venant à l’activité ou en offrant un don majeur à la Fondation (plan de partenariat disponible).

Malgré la réforme en cours dans le réseau de la santé et la fusion des établissements en un seul établissement régional, les fondations sont des organismes indépendants de ce réseau. Elles disposent donc de toute l’autonomie nécessaire pour investir là où il y a des besoins pour leur population desservie. « Soyez assurés que vos dons continueront à être investis « localement », soit dans les installations, services et localités auxquels votre fondation est rattachée » a déclaré M. Normand Gagnon, président de la Fondation.

Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation a fait part des réalisations et projets à venir de la Fondation. Au cours des deux dernières années seulement, la Fondation a fait ou s’est engagé à faire les dons suivants à la communauté de Bécancour–Nicolet-Yamaska :

10 lits électriques distribués dans les 5 centres d’hébergement du territoire. 35 125 $

Aménagement des chambres de soins palliatifs (Nicolet et Fortierville). 3 000 $

3e coloscope (Nicolet) qui a permis au CIUSSS MCQ d’être établissement participant au programme québécois de dépistage du cancer colorectal. 25 000 $

Autobus adapté usagé pour le déplacement des personnes en perte d’autonomie qui viennent au Centre de jour pour du répit ou de la réadaptation. 13 450 $

Appareil d’hématologie au Centre Fortierville (CLSC), équipement de base qui fait l’analyse d’une formule sanguine complète qui permet au médecin de vérifier l’état de santé global de la personne. Un appareil de base dont on ne peut se passer là où il y a un service d’urgence comme celui que l’on retrouve à Fortierville. Cet équipement permet d’offrir des services de qualité à la fine pointe de la technologie. 65 000 $

La Fondation s’est aussi donné comme objectif de travailler en partenariat avec la communauté d’affaire pour réaliser sa mission. Voici 4 partenariats réalisés au profit de la santé de la population du territoire :

3 Caisses Desjardins du territoire 200 000 $ (2015-2019) :

Moniteurs cardiaques à l’urgence (Nicolet). 75 000 $

Contribution à la modernisation de la salle de graphie générale (Fortierville). 125 000 $

Matelas René. 10 000 $

13 matelas spéciaux pour les résidents en centre d’hébergement et la clientèle du soutien à domicile qui utilise les services du prêt d’équipement.

Services respiratoires SSR+ et Médigas. 10 000 $

Don de CPAPs (appareil utilisé par les personnes souffrant d’apnée du sommeil) aux clientèles à faible revenu du territoire.

La très grande majorité des municipalités de 2 MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska a réalisé un partenariat avec la Fondation pour un montant de 95 000 $ sur 5 ans (2013-2017). Un montant global de plus de 450 000 $.

« Nous vous assurons de tout notre dévouement pour poursuivre cette noble mission qui est de contribuer à la bonne santé de notre communauté : physiquement, socialement et économiquement, en favorisant un milieu de vie dans lequel on retrouve des services de santé de proximité, de qualité, accessibles et répondant aux besoins des gens de chez nous. Nous avons tous l’importance d’avoir un milieu de vie en santé et dynamique. C’est une question de solidarité. Nous en sommes tous responsables et nous en profitons tous » a conclu M. Normand Gagnon, président de la Fondation.