L’agenda familial de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec est de retour

Le lancement de l’agenda familial 2018-2019 de Leucan Mauricie- et-Centre-du-Québec, présenté par Les Hebdos Mauricie - Rive-Sud aura lieu le jeudi 12 juillet au Tapis Rouge de Trois-Rivières. L’objectif est d’amasser 20 000 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer de la région et leur famille avec la vente de cette deuxième édition de l’agenda.

Au-delà de cet objectif financier, Leucan souhaitait faire vivre une belle expérience aux familles. En effet, petits et grands ont joué aux mannequins le temps d’une journée. Maquillage, coiffure, photographe professionnelle, tout était au rendez-vous pour une séance photo mémorable. D’ailleurs, l’attaquant des Canadiens de Montréal Phillip Danault a gentiment accepté de participer au projet, au grand plaisir des enfants qui l’ont rencontré.

Lors du lancement, les photos de chaque mois seront dévoilées une à la fois sur un écran géant. Les jeunes et leurs proches qui ont posé ainsi que les partenaires qui ont permis la réalisation du projet seront présents. Comme l’an dernier, la fierté sera au rendez-vous lors du dévoilement de chaque photo.

L’agenda familial est un planificateur août 2018 à août 2019 avec de grandes cases pour chaque journée afin d’y écrire les activités et rendez-vous de tous les membres de la famille.

Comment contribuer à la cause

L’agenda familial sera en vente au coût de 20 $ (taxes incluses) dès le 13 juillet au bureau régional de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec et au service à la clientèle du Centre Les Rivières à Trois-Rivières. Il sera également en vente en ligne au coût de 25 $ (taxes et livraison incluses) au https://secure.webleucan.com/registrant/TicketingCatalog.aspx?eventid=243605&LangPref=fr-CA.

À propos de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.