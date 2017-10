Plus de 130 personnes assistaient à la conférence « La discipline positive : En route vers une bonne estime de soi »

Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, qui a lieu du 2 au 6 octobre 2017, ESPACE Mauricie organisait une conférence intitulée « La discipline positive : En route vers une bonne estime de soi ». La conférencière invitée était Mme Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice que l’on peut voir, entre autres, dans l’émission « Format familial » à Télé-Québec. Plus de 130 personnes ont assisté à cet événement qui a eu lieu mercredi soir dernier, le 27 septembre, au Complexe de La Franciade à Trois-Rivières. Les participants ont apprécié cette conférence teintée d’humour, alimentée par des exemples concrets et réalistes de la conférencière répondants aux besoins de chacun.

Depuis près de 30 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, il fait partie des onze organismes existant à travers la province. Via son programme éducatif, le « programme ESPACE », ESPACE Mauricie intervient principalement dans les centres de la petite enfance et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage. Chaque année, l’organisme outille environ 1000 enfants et autant d’adultes sinon plus. Depuis près de 30 ans, c’est plus de 32 000 enfants et 9 300 adultes qui sont informés et outillés via le programme ESPACE, ici en Mauricie.

« Fier de notre expertise et de notre approche en prévention, c’est un grand plaisir pour nous de s’associer à Mme Deslauriers dans le cadre de cette conférence afin de rejoindre les adultes dans l’entourage des enfants. Qu’il soit parent, personnel éducatif ou de garde, intervenant, tous et chacun ont répondu à l’appel! Nous en sommes très heureuses! Nous profitons également de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école afin de réunir nos forces pour former un réseau d’entraide efficace et ainsi agir concrètement pour prévenir la violence. Pour se faire, l’estime de soi et la connaissance de soi sont des éléments cruciaux à développer auprès des enfants.» explique Mme Diane Tremblay, coordonnatrice –animatrice à ESPACE Mauricie.

Sur la photo : l’équipe de travail et la collective d’ESPACE Mauricie composée de gauche à droite : Janie Bergeron, Vicky Lauzier, Diane Tremblay, Stéphanie Deslauriers (conférencière de la soirée), Cathy Wright, Luce Lebel, Bénédicte Taillefait, Cathy Larochelle et Martine Ouellette. Absente sur la photo : Solange Deraîche.