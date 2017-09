Une 5e édition pour le Défi allaitement Mauricie 2017

5e édition du défi allaitement Mauricie : c’est notre façon, dans la région, de souligner la semaine mondiale de l’allaitement maternel dont le thème, cette année, est Soutenir l’allaitement – Ensemble. Le Centre Ressources Naissance et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec invitent tous les parents de jeunes enfants à participer à cet évènement.

À nouveau cette année, pour souligner que l’allaitement concerne tout autant le papa, c’est une famille qui est porte-parole du défi : Amélie Marcoux, journaliste au 106,9 Mauricie ainsi qu’à TVA Trois-Rivières Matthew Rusch, entraîneur des lanceurs et lanceur pour les Aigles de Trois-Rivières Parents de William Rusch,10 mois et fier partisan des Aigles de Trois-Rivières!



Les familles sont invitées à relever le défi samedi le 30 septembre, entre 9h et 12h à la cour centrale du Centre les Rivières Allaitements simultanés sur le coup de 11h



C’est sur le coup de 11h que le grand décompte du nombre de bébés allaités se fera pour rivaliser amicalement avec tous les autres sites du Canada et d’ailleurs dans le monde.



Ensemble, unissons-nous pour démystifier, normaliser et soutenir l’allaitement maternel notamment en rendant l’espace public un lieu convivial et complice où les familles se sentiront à l’aise de répondre aux besoins de leurs bébés!



On peut manifester son intention de participer au Défi Allaitement Mauricie 2017 via la page Facebook de l’évènement. Les inscriptions se font le matin même sur le lieu de l’évènement.

Sur la photo :

Valérie Lupien, animatrice pour le défi allaitement

Amélie Marcoux et William Rusch, porte-paroles pour le défi allaitement

Élaine Fréchette, organisatrice du défi et consultante en allaitement au Centre Ressources Naissance