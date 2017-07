Reprise des activités régulières aux Centres de prélèvements de la région

La Direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec informe la population de la reprise de ses activités régulières dans tous les centres de prélèvements de la région. Les problématiques informatiques occasionnant un ralentissement depuis le 5 juillet sont maintenant résolues. Par conséquent, l’établissement peut fonctionner de nouveau en mode informatisé.

Nous remercions les usagers, les médecins et les pharmaciens dans la communauté qui ont reporté leurs prélèvements non urgents après la période de ralentissement. Cette mesure d’exception nous a permis de concentrer nos énergies à répondre rapidement aux analyses de nature urgente. Nous tenons également à remercier à l’avance les usagers qui seront contactés afin de se présenter pour refaire leur prélèvement dont le délai requis a été dépassé. Nous anticipons un niveau d’affluence plus accru qu’à l’habitude et nous faisons appel à la compréhension de la population si le délai d’attente est un peu plus important au cours des prochains jours.

Nous sommes conscients que cette situation a engendré un surplus de travail pour nombre de nos intervenants et nous sommes reconnaissants des efforts déployés.