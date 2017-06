La modification à l’horaire de l’urgence du Centre Cloutier-du Rivage effective à partir de ce vendredi 30 juin

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) désire rappeler à la population que la modification aux heures d’ouverture de l’urgence mineure du Centre Cloutier-du Rivage pour la période estivale sera effective à partir de ce vendredi 30 juin 2017. À compter de cette date, il sera possible d’y obtenir une consultation médicale sans rendez-vous tous les jours entre 8 h et 18 h.

L’établissement a pris la décision de réduire légèrement les heures d’ouverture afin de stabiliser l’équipe médicale œuvrant à la fois au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) et au Centre Cloutier-du Rivage, et d’assurer la sécurité des soins et services notamment grâce à des heures d’ouverture stables pour la population.

Rappelons-nous que dans le passé, des modifications aléatoires aux heures d’ouverture du Centre Cloutier-du Rivage ont dû être effectuées régulièrement affectant la stabilité de notre offre de service. L’accès aux services et la communication à la population pouvait alors s’avérer plus complexe.

Avant de consulter

Près de 80 % des visiteurs annuels au Centre Cloutier-du Rivage présentent un profil jugé semi-urgent ou non urgent (P4 et P5). Ainsi, pour un problème de santé non urgent (ex. : rhume, maux de gorge ou d'oreille), si vous avez des questions ou des inquiétudes sur votre santé, communiquez d’abord avec une infirmière d’Info-Santé au 811. Le service est offert tous les jours 24 heures sur 24. En plus de vous donner des conseils pratiques, l’infirmière vous indiquera s'il y a lieu de consulter.

Si vous avez un médecin de famille et que vous devez consulter, le premier geste à poser est de le contacter



Près de 63 % des usagers de l’urgence du Centre Cloutier-du Rivage sont inscrits auprès d’un médecin de famille. Il est donc important de rappeler que tous les groupes de médecine de famille (GMF) et la majorité des cliniques réservent quotidiennement des plages horaires pour répondre aux besoins de dernière minute de leur clientèle. L’horaire des cliniques est disponible au www.ciusssmcq.ca à l’onglet Trouver une clinique médicale.

Si vous n’avez pas de médecin de famille et que vous devez consulter

Rendez-vous à l’urgence du Centre Cloutier-du Rivage entre 8 h et 18 h ou à l’urgence du CHAUR ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Si votre condition le permet, il est aussi possible de consulter aux urgences environnantes, soient celles de Louiseville, Nicolet ou Shawinigan.

Également, si vous êtes à la recherche d’un médecin de famille, inscrivez-vous au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) :

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille/

Pour un problème de santé urgent

Pour un problème de santé urgent et majeur, rendez-vous à l’urgence du CHAUR ou composez le 911.

En terminant, le CIUSSS MCQ tient à rassurer la population que l’application de cette mesure est temporaire et spécifique au contexte estival et qu’elle ne remet pas en question sa volonté de maintenir une présence médicale au Centre Cloutier-du Rivage pour l’avenir.