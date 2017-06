13e édition d’Une route sans fin : Les jeunes en difficulté relèvent le défi une fois de plus!

Les 8, 9 et 10 juin prochains aura lieu la 13e édition d’Une route sans fin dans la grande majorité des régions du Québec. Ce défi à vélo, qui propose différents parcours, permet aux jeunes en difficulté de développer leur confiance en eux et leur persévérance à travers des entraînements physiques préparatoires, mais aussi grâce au soutien des intervenants qui les accompagnent dans cette réussite. Plus de 1000 jeunes cyclistes qui ont vécu des problématiques nécessitant l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse relèveront ce défi représentant à leurs yeux beaucoup plus qu’une activité de vélo. Ils y associent entre autres : réussite, persévérance, confiance et saines habitudes de vie. L’effort, l’entraînement et la motivation à se surpasser permettent à ces jeunes qui ont un lourd passé de réaliser qu’ils peuvent accomplir de belles victoires.



Une route sans fin c’est :

Au plan provincial :

Plus de 1000 jeunes en difficulté (5 à 18 ans) à travers le Québec qui sillonnent les rues à vélo;

Plus de 500 intervenants qui les accompagnent;

1000 km parcourus à travers la province.

Au plan régional :

Près de 140 participants, dont 70 jeunes accompagnés de leur intervenant;

Deux trajets disponibles (80 km ou 42 km);

Accompagnement des corps policiers pour assurer un haut niveau de sécurité pour l’ensemble des participants.



Votre présence et vos encouragements leur donneront beaucoup de fierté!



NOUVEAU PARCOURS EN MAURICIE ET AU CENTRE-DU-QUÉBEC

8 h 30 Départ des participants parcours long 80,7 km

Bâtisse industrielle de Trois-Rivières

9 h 30 Pause Pavillon des Seigneurs

Pointe-du-Lac

13 h Départ des participants parcours court 33 km

Église de St-Sévère

14 h 30 Pause au presbytère de St-Étienne-des-Grès

16 h 30 Arrivée des participants

Bâtisse industrielle de Trois-Rivières



Collaboration des Aigles de Trois-Rivières et Solia Yoga

Dans le cadre de leur programme d'implication dans la communauté, le club de baseball des Aigles de Trois-Rivières appuie la 12e édition d'Une route sans fin. Tous les jeunes s'étant inscrits au projet ont été invités à participer à une séance d'entraînement prévue pour eux avec des joueurs de l'équipe et ont reçu un billet pour le match d'ouverture.

Solia Yoga, entreprise trifluvienne, appuie également le projet et la réussite des jeunes. Une professeure du centre de Yoga et de mise en forme accueillera les participants à leur arrivée et animera une séance d’étirement.



Suivez Une route sans fin sur Facebook : www.facebook.com/uneroutesansfin.

N.B. Considérant la cadence de la journée et les variables liées à la température, nous suggérons à tous les journalistes de contacter madame Geneviève Jauron qui leur indiquera le chemin parcouru et les heures réelles de passage dans les différentes municipalités.