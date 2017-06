Une mobilisation toujours aussi importante pour les agressions sexuelles et la violence conjugale

Plus de 200 personnes, représentant divers partenaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, sont réunies aujourd’hui à Trois-Rivières dans le cadre de la 9e édition du Carrefour des pratiques sur les agressions sexuelles et la violence conjugale organisé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Cet événement a pour but de faire connaître la réalité et les problèmes auxquels les victimes d’actes criminels sont confrontées et partager diverses pistes d’interventions afin que celles-ci soient de plus en plus adaptées aux besoins de la population.

« Au cours des dernières années, de beaux progrès ont été faits grâce à l’excellent travail des partenaires impliqués au niveau de cette problématique. Toutefois, les événements d’agressions sexuelles qui se sont passé cette année dans les universités et dans les communautés autochtones nous témoignent qu’il faut encore y accorder une grande importance et continuer d’être mobilisé pour contrer les agressions sexuelles et la violence conjugale », affirme Dave Fillion, coordonnateur des services psychosociaux généraux au CIUSSS MCQ.

Le Carrefour des pratiques propose aux personnes participantes des conférences abordant le sujets sous différents angles, tels : l’évaluation et le traitement en situation de violence conjugale, la trajectoire d’une victime dans le processus judiciaire, l’exploitation sexuelle de la femme et l’importance de considérer les variables identitaires et culturelles lors d’une intervention auprès de personnes issues des communautés autochtones.

En plus de sensibiliser encore davantage les personnes présentes grâce à ce partage d’expériences et de connaissances, l’événement est une belle opportunité de réseautage pour elles afin de développer et consolider leurs liens de collaboration avec les ressources du milieu. D’ailleurs, la journée se terminera avec une conférence mettant en lumière la précieuse expertise des ressources de notre région et en soulignant l’implication, la proactivité et l’impact positif sur la population des actions qu’elles effectuent en matière de violence conjugale et d’agressions sexuelles.

Le Carrefour des pratiques 2017 constitue une belle occasion de parler davantage de la problématique des agressions sexuelles et de la violence conjugale, et ainsi démystifier encore un peu plus le sujet pour améliorer l’intervention faite auprès des victimes.