Participez au défi: "Je bouge avec mon doc !"

À l’occasion du défi Je bouge avec mon doc, la Ville de Bécancour invite les Bécancourois et Bécancouroise à participer à cette activité plein air gratuite. Cette dernière se déroulera le 7 mai prochain au Parc régional de la rivière Gentilly.

Les maires de la MRC de Bécancour seront présents ainsi que médecins et professionnels de la santé du territoire ! Ainsi, la population bécancouroise est conviée en GRAND nombre à la deuxième édition de ce rendez-vous qui vise à faire la promotion des saines habitudes de vie !

Dès 8 h, le parc régional de la rivière Gentilly vous ouvre ses portes afin de procéder à votre inscription. À 9 h, aura lieu la marche avec les maires présents sur une distance de trois kilomètres. Vous pourrez courser amicalement avec les professionnels de la santé et médecins sur place dès 10 h 15, et ce, sur une distance de un à dix kilomètres. Tout au long de l’avant-midi, il y aura des activités découvertes pour tous !



Les préinscriptions sont possibles dès maintenant au 819 298-2144 ou sur le Facebook du « défi santé de la MRC de Bécancour ». Cette activité se tient au parc régional de la rivière Gentilly à l’entrée de Sainte-Marie-de-Blandford et est organisée par un regroupement de partenaires comprenant le groupe de médecine de famille (GMF) de Bécancour, la MRC de Bécancour, Option Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska, le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec et le Parc régional de la Rivière Gentilly.



C’est un rendez-vous à ne pas manquer!