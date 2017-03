Une clinique médicale coordonnée par des IPS-SPL à Trois-Rivières

La Mauricie accueillera un nouveau joueur dans le milieu de la santé au mois de mai prochain avec l’ouverture de la Clinique de santé M. Elle sera située au 6535, rue des Alpes, suite 201, à Trois-Rivières dans le nouveau complexe Le Citadin. Coordonnée par des infirmiers praticiens et des infirmières praticiennes spécialisés en soins de premières lignes (IPS-SPL), la clinique proposera des soins de santé globaux. La mission de l’entreprise privée place le client au cœur de ses priorités en réduisant le temps d’attente et en proposant un service accessible et humain, souvent dispensé le jour même.



« Le concept de la Clinique M est de donner à la population un accès rapide et abordable à des soins de qualité. L'objectif est de donner au client un rendez-vous la journée même de son appel. La diversité des professionnels de la santé présente sur place permettra d’augmenter l’offre de services de santé offerts à la clientèle de la Clinique M », souligne le propriétaire de la Clinique de santé M, monsieur Nicolas Marchand, IPS-SPL.



Dès son ouverture au printemps prochain, la direction de la nouvelle clinique conviera les clients désireux de profiter de son offre de soins novatrice à découvrir son expertise. Bien que la profession des infirmiers praticiens et infirmières praticiennes spécialisés en soins de première ligne (IPS-SPL) soit présente au Québec depuis une dizaine d’années, la Clinique de santé M fait un pas en avant en devenant la première dans la province à centrer son modèle de soins sur cet aspect distinctif.



La Clinique de santé M embauche La direction de la Clinique M est présentement à la recherche de personnel pour pourvoir les postes de secrétaire médicale, d’infirmier auxiliaire, d’infirmier technicien ou clinicien, ainsi que de coordonnateur administratif. Premier en son genre au Québec, l’établissement sera coordonné par des IPS-SPL et offrira à sa clientèle des soins variés allant de la consultation médicale aux chirurgies mineures en passant par le bilan de santé annuel et le renouvellement de prescriptions. On comptera également des services de soins infirmiers complets et la présence d'autres professionnels de la santé au sein de la clinique.



Tous les renseignements liés au descriptif des offres d’emploi, ainsi que sur l’offre de soins dispensés par l’établissement se retrouvent sur le site web de la Clinique M au www.cliniquem.com. Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature directement en ligne sur le site.



À PROPOS DE LA CLINIQUE DE SANTÉ M

La Clinique de santé M sera principalement composée d’infirmiers praticiens et d’infirmières spécialisés en soins de premières lignes (IPS-SPL), communément appelés super-infirmiers. L’autonomie de ceux-ci est de plus en plus présente et reconnue puisqu’ils peuvent répondre à un ensemble de problématiques et de situations de santé sans avoir recours obligatoirement à un médecin. Toutefois, la Clinique M travaillera en collaboration avec différents médecins partenaires.



L’équipe d’infirmiers de la Clinique M a toutes les qualifications et les outils nécessaires pour répondre de façon rapide et efficace aux besoins des clients, de l’enfance au troisième âge.