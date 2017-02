Une deuxième édition pour Trois-Rivières à table!

La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières est heureuse d’annoncer la tenue d’une deuxième édition du festival « Trois-Rivières à table » du 16 au 26 mars prochain. Cette année, ce sont 14 restaurateurs qui participeront en offrant une table d’hôte trois services, toujours au coût de 29 $. Et bien sûr, les produits locaux seront mis de l’avant puisque 23 producteurs se sont associés à l’événement.



Des nouveautés pour l’édition 2017

Afin d’ajouter un défi aux chefs, chaque restaurateur devra mettre en vedette les produits de deux producteurs parmi les 23 participants et ce, dans au moins deux des trois services. Cette initiative aura permis aux restaurateurs de mieux connaître l’offre locale et de développer une table d’hôte originale pour la durée de l’événement. Une autre nouveauté pour 2017 : l’invitation a été lancée à des restaurateurs en-dehors du centre-ville.



Les restaurateurs participants

Angéline Bar Ristorante 313, rue des Forges

Producteurs associés : Le Rieur Sanglier et Café Crema



Aqua 334, rue des Forges

Producteurs associés : Myco Gourmet et Vignoble Prémont



Auberge du Lac St-Pierre 10911, rue Notre-Dame Ouest

Producteurs associés : Multi-Ferme et Microbrasserie Le Temps d’une pinte



Bistro-brasserie Les Sœurs grises 1433, rue Notre-Dame Centre

Producteurs associés : Prendre Racine et Domaine & Vins Gélinas



La Maison de Débauche par le Carlito 361, rue des Forges

Producteurs associés : Bou d’Ail et Les Boissons du Roy



Le Buck Pub gastronomique 142, rue St-François-Xavier

Producteurs associés : Le Bedon Rond et Café Crema



Le Grill 350, rue des Forges

Producteurs associés : Ferme Laprodéo et Multi Eco



Le Lupin 376, rue St-Georges

Producteurs associés : Ferme Éthier les Fruits soleil et Les Boissons du Roy



Le Pot - Papilles et Cocktails 326, rue des Forges

Producteurs associés : Poule aux Champs et Vignoble Prémont



Le Rouge Vin 975, rue Hart

Producteurs associés : Miel des 3R et Domaine & Vins Gélinas



Le Troquet 1620, rue Notre-Dame Centre

Producteurs associés : Ferme des Dalles et Multi Eco



Microbrasserie Le Temps d’une pinte 1465, rue Notre-Dame Centre

Producteurs associés : La Chouette Lapone et Les Boissons du Roy



Le Poivre Noir 1300, rue du Fleuve

Producteurs associés : Aux multiples Jardins et Vignoble Prémont



Sushizo 1350, rue Royale

Producteurs associés : Couleurs de la Terre et Domaine & Vins Gélinas





À propos de Trois-Rivières à table

Trois-Rivières à table est un événement lors duquel les restaurateurs participants sont jumelés avec des producteurs agroalimentaires de la région afin d’offrir aux clients une expérience gastronomique de haut niveau tout en conservant un prix abordable. Les détails de l’événement et les menus seront disponibles à la fin du mois au www.3rivieresatable.ca