Partenariat entre le restaurant Pacini et le Fonds Francine-Lachance de la Fondation RSTR

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les membres du comité du Fonds FrancineLachance de la Fondation RSTR annoncent aujourd’hui un partenariat avec le restaurant Pacini de Trois-Rivières. En effet, dans le cadre du programme « Pour l’amour des gens », l’établissement trifluvien remettra 1 $ par lasagne vendue au Fonds, et ce, pour l’année à venir.

Ce programme, mis sur pied en 2004 par la populaire chaîne québécoise, est la concrétisation de leur volonté d’accorder la priorité absolue à l’être humain. Chaque fois qu’une lasagne bolognese est vendue dans un de leurs restaurants participants, 1 $ est versé à un organisme local appuyé par le restaurateur. Le propriétaire du Pacini de Trois-Rivières, M. Martin Harvey, a choisi de s’associer au Fonds Francine-Lachance : « Nous sommes fiers de faire notre part et espérons contribuer à faire une différence dans notre communauté avec ce geste », commente-t-il. Le restaurant espère remettre 4 000 $ au Fonds Francine-Lachance à la fin de l’année.

C’est avec grand plaisir que M. Alain Lafontaine, président du Fonds, a accueilli la nouvelle. « Je tiens sincèrement à remercier M. Harvey et Pacini pour cet appui qui fera une différence significative et concrète dans la réalité des patients atteints de cancer ». Au nom de tous les membres du comité du Fonds, il invite donc chaleureusement la population à se rendre au restaurant du boulevard des Forges au cours de la prochaine année et à commander le plat vedette pour la bonne cause.

À propos du Fonds Francine-Lachance de la Fondation RSTR

Le Fonds Francine-Lachance a pour but d’améliorer la qualité des soins et le mieux-être des patients qui reçoivent des traitements en cancérologie au Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ. Depuis sa création en 2004, l’argent amassé par ce Fonds a permis l’acquisition d’équipements pour le confort des patients atteints de cancer.