La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) est fière de dévoiler le magnifique projet « Pour un monde meilleur en images » 2016, initié par M. Michel Gagnon, enseignant au département de Photographie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir! En effet, ce projet né en 2010 a fait plusieurs heureux jusqu’à maintenant et se voit destiné aux aînés.

Si le fait d’avoir un bon moral favorise la guérison, le fait d’avoir un environnement agréable peut certainement influencer positivement le milieu de vie des résidents. Cette initiative est donc tout à fait en lien avec la mission même de la Fondation RSTR, soit d’amasser de l’argent ou autres biens dans le but de favoriser la création, le maintien et le développement de la qualité des soins et des services dispensés aux usagers traités au CIUSSS MCQ, en plus de répondre aux besoins en soins spécialisés de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les étudiants du programme d’études professionnelles Photographie ont accepté de participer au projet en offrant à la Fondation RSTR plusieurs clichés, dont 15 d’entre eux ont été retenus. Ces photographies orneront les murs du Centre d’hébergement St-Joseph, pour ainsi créer un monde meilleur en images.

Comme le soulignait M. Gaétan Boivin, président du conseil d’administration de la Fondation RSTR, la beauté de ce projet ne réside pas seulement dans l’amélioration de l’environnement, mais également dans le fait de soutenir un projet éducatif et de reconnaître l’excellence scolaire : « Vous nous voyez honorés de contribuer à ce noble projet, alliant santé et éducation, car une fois de plus, nous avons la preuve qu’ensemble, nous faisons la différence en créant un monde meilleur! »

Sur la photo: M. Sébastien Rouleau, directeur adjoint au programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée – hébergement au CIUSSS MCQ, Mme Aziza Satour, chef d'unité à l'hébergement au CIUSSS MCQ, M. Michel Gagnon, professeur au département de Photographie du CFP Bel-Avenir, M. Gaétan Boivin, président du C. A. de la Fondation RSTR, M. Jason Jobin, étudiant en photographie et donateur, M. Malik Hammadouche, directeur adjoint, CFP Bel-Avenir.