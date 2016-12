La Fondation RSTR fait le tour du monde…

C’est avec fierté que la Fondation souhaite annoncer un partenariat avec le marathonien Patrick Charlebois dans le cadre de son défi 777. Celui-ci aspire, en janvier 2017, à devenir le premier Canadien à réussir à courir 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. En ce sens, Patrick souhaite s’associer à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) afin que les fonds amassés pour son défi contribuent à l'achat d'équipements pour l’unité de néonatologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

La santé et le bien-être des enfants sont au cœur des préoccupations de Patrick, c’est donc pour cette raison qu’il souhaite que les fonds amassés puissent contribuer au mieux-être des enfants de la région. Chaque don amassé compte, et les besoins sont grands! L’objectif de 77 777 $ contribuera à l’achat d’équipements en lien avec les besoins de l’unité de néonatologie. Il est, entre autres, question de l’acquisition d’un chauffe-lait, d’un moniteur de transport, d’un système VeinViewer et d’une vingtaine de fauteuils convertibles en lit pour les papas.

Le défi d’une vie, un défi pour la vie!

Patrick sera le 1er participant canadien inscrit au World Marathon Challenge qui débutera le 23 janvier 2017 en Antarctique. La quinzaine de participants n’auront que 168 heures pour compléter les sept épreuves de 42,2 km sur les sept continents. Ils devront affronter, en plus de la fatigue des marathons, le décalage horaire et le manque de sommeil au fur et à mesure que l’événement progresse ainsi que la fluctuation de la température qui est aussi à considérer, avec une variation pouvant approcher les 50 degrés Celsius.

Pour faire un don à Patrick dans le cadre de son défi, visitez le site www.fondationrstr.com sous l’onglet « Patrick Charlebois – Le défi d’une vie ».

Sur la photo: Mme Marie-Andrée Rousseau, agente de développement, Fondation RSTR, Mme Sylvie Tousignant, chef de service - Parents-enfants, Direction du programme jeunesse-famille au CHAUR du CIUSSS MCQ, Mme Lisette Tremblay, présidente sortante du CA, Fondation RSTR, M. Patrick Charlebois, administrateur du CA de la Fondation RSTR et fier partenaire et Mme France Cantin, épouse de M. Charlebois.