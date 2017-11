Assermentation des élus de Bécancour

C’est devant familles et amis que la présidente d’élection de la Ville de Bécancour a assermenté, hier soir, les élus de la Ville de Bécancour à l’occasion d’une soirée tenue en l’honneur de la formation du nouveau conseil municipal.



Composition du conseil municipal de la Ville de Bécancour :



Postes Élus

Mairie M. Jean-Guy Dubois

Poste 1 M. Fernand Croteau

Poste 2 M. Raymond St-Onge

Poste 3 M. Pierre Moras

Poste 4 M. Mario Gagné

Poste 5 M. Denis Vouligny

Poste 6 Mme Carmen L. Pratte



Rappelons que le 5 novembre dernier, les électeurs sont venus en grand nombre voter pour élire le maire et quatre conseillers (postes numéros 2, 4, 5 et 6). M. Fernand Croteau (poste 1) et M. Pierre Moras (poste 3), ont, quant à eux, été élus par acclamation le 6 octobre 2017. Près de 51,83 % (5 452 / 10 520), des électeurs inscrits sur la liste électorale ont exercé leur droit de voter aux différents bureaux de vote situés dans les secteurs de la ville le 5 novembre. Près de 6,06 % des électeurs inscrits sur la liste électorale s’étaient déjà prévalus de leur droit de voter lors du vote itinérant et par anticipation le 29 octobre.





Vote 2013 : 56,45 % (5 892 / 10 437)

Vote 2017 : 51,83 % (5 452 / 10 520)