Plus de femmes en politique municipale? Lentement, mais sûrement…

Suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) est optimiste de constater une augmentation du nombre de d’élues, par rapport aux résultats des élections de 2013.



Sur les 148 femmes ayant déposé leur candidature dans les 42 municipalités, qui composent le territoire de la Mauricie, 110[1] d’entre elles ont été élues, ce qui correspond à 36% des 304 sièges, comparativement à 31% (96 élues) en 2013. De ce nombre, 59 d’entre elles ont été élues sans opposition.



Au niveau des conseillères municipales, sur les 134 femmes ayant déposé leur candidature, 105 d’entre elles ont été élues, soit 40% des 262 sièges, comparativement à 34% (91 conseillères) en 2013.



Au niveau de la mairie, sur les 14 femmes ayant sollicité un siège, 5[2] d’entre elles ont été élues, amenant le taux à 12%, soit l’équivalent de 2013. À ce titre, soulignons le fait que Saint-Tite accueille pour la 1ère fois de son histoire, une femme à la mairie!



La TCMFM tient à féliciter les 19 municipalités qui ont atteint la zone paritaire de représentation (40-60%) au sein de leur conseil municipal, quant au nombre de femmes et d’hommes. Félicitations également à toutes ces femmes et tous ces hommes, qui ont fait le choix de s’engager pleinement au sein de la gouvernance locale, la TCMFM leur souhaite la meilleure des chances dans la réalisation de leurs nouveaux défis!



La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) est fière de continuer de travailler en collaboration avec plusieurs acteurs de différentes régions, dans la cadre du projet Plus de femmes en politique ? Les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! Ainsi, nous profitons de l’occasion pour interpeller ces acteurs, étant eux-mêmes partie prenante des solutions touchant la représentation des femmes dans ce lieu décisionnel et déterminant dans la vie de toutes les citoyennes et de tous les citoyens.



La table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est un regroupement régional féministe de défense collective des droits qui a pour mission de favoriser la concertation et d’agir sur les questions mettant en jeu les intérêts et les conditions de vie des femmes,