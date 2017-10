Des jeunes mobilisés aux enjeux électoraux

Hier s’est tenue une simulation électorale en vue du vote du 5 novembre prochain. Ce sont 16 jeunes qui ont participé à la séance d’information et qui ont expérimenté concrètement le vote. Les activités avaient pour objectif de conscientiser les jeunes de 18 à 35 ans sur l’importance de se mobiliser en tant que citoyen, mais aussi de les faire réfléchir sur les enjeux. Rappelons qu’aux dernières élections municipales, seulement 1 personne de 18-34 ans sur 4 a voté.



Marie-Claude Touzin, intervenante responsable de l’atelier, mentionne que « les jeunes ne se sentent pas concernés par les élections. Un participant a mentionné qu’il ne savait pas qu’il devait aller voter. Notre but est de leur faire réaliser qu’ils peuvent être un agent de changement. Nous avons voulu leur montrer aussi que ça peut être agréable d’aller voter. » Geneviève Girard, agente de projets en entrepreneuriat et bénévolat, ajoute que « pour la plupart d’entre eux, c’est la première fois qu’ils vont voter et que ça peut être anxiogène. On croit que c’est nécessaire de briser les mythes et de leur montrer comment se déroule réellement le vote. »



Les participants ont pu vivre toutes les étapes du sructin, de l’accueil au dépôt du bulletin dans l’urne, en passant bien sûr derrière l’isoloir. Le matériel a été fourni par le Directeur général des élections du Québec via le programme Électeurs en herbe et les votes seront compilés par celui-ci pour des fins statistiques. Une séance d’information a eu lieu avant la simulation pour présenter les engagements des trois candidats à la mairie pour la ville de Trois-Rivières.



Le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux est un organisme à but non lucratif qui offre des services visant à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes. Le Carrefour est un lieu d’accueil, d’aide, d’information et de référence auprès des jeunes adultes de 16 à 35 ans de la Ville de Trois-Rivières et de la MRC des Chenaux, et ce, peu importe leur situation économique ou sociale. Le Carrefour a pour mission d’aider ces jeunes adultes dans leur cheminement vers l’emploi, l’orientation professionnelle et l’entrepreneuriat.