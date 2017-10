Nouvelle convention collective pour les employés cols blancs de Trois-Rivières

Ce mardi, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a signé une nouvelle convention collective avec la Ville de Trois-Rivières au nom de quelque 400 membres cols blancs. L’entente est d’une durée de sept ans et couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022. L’augmentation annuelle de la rémunération globale sera d’une moyenne de près de 2 % par année.



L’entente de principe entre les équipes de négociation était intervenue le 14 septembre dernier au bout de 16 séances, sans recours à un médiateur. Les cols blancs l’ont ensuite entérinée par un vote à 91 % lors d’assemblées générales syndicales tenues les 28 et 29 septembre.



Parmi les clauses négociées, notons l’amélioration de la rente de retraite à compter du 1er janvier 2018 ainsi que la création de congés pour obligations familiales. De plus, les primes de quarts seront majorées et les dispositions d’assurances collectives ont été rendues plus flexibles pour les adhérents.



Les dispositions de sécurité d’emploi seront maintenues, et la protection a été améliorée dans les cas de contrats à forfait.



« La négociation a parfois été ardue et a duré plusieurs mois. Heureusement, la bonne foi des deux parties a fait effet et nous avons obtenu une entente gagnant-gagnant. Nous avons tenu compte des préoccupations de nos membres dans tous les différents services de la Ville », a expliqué Julie-Ann Pleau, présidente de la section locale 3423 du SCFP.



« Encore une fois, le SCFP démontre qu’il est possible de négocier dans le secteur municipal sans recourir à un carcan législatif. Il est toujours possible de trouver un terrain d’entente qui convient autant aux citoyens qu’aux employés municipaux », a expliqué Maxime Valade, conseiller syndical au SCFP.



Comptant près de 115 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l’ensemble des employés municipaux au Québec, soit 32 240 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l’éducation, les universités, l’énergie, les sociétés d’État et organismes publics, les transports aérien, urbain et maritime, ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.