Nicolet : Olivier Lambert met une pause à sa vie politique

Dans le cadre de la campagne électorale 2017, monsieur Olivier Lambert, conseiller municipal au siège n°1 de la Ville de Nicolet annonce qu’il renonce à briguer un deuxième mandat. M. Lambert tient à souligner qu’il quitte pour des raisons personnelles. Il souhaite consacrer davantage de temps à ses entreprises, le restaurant Mamma Mia et le Mamm glacé. Il projette également fonder une famille.

Fort heureux de sa contribution à la communauté, M. Lambert a participé entre autres à la création de la Commission jeunesse de Nicolet, à l’agrandissement du terrain de baseball Ghislain-Auger ainsi qu’à la mise en place de la surface de hockey de terrain (dek hockey) Thermoform. « Je suis fier d’avoir participé à l’implantation de projets pérennes pour la communauté » mentionne-t-il. Rappelons que M. Lambert était responsable des dossiers de la jeunesse et des loisirs.

Olivier Lambert poursuivra son implication dans la communauté au travers d’autres projets; « Je souhaite m’impliquer pour la cause du centre-ville, cause qui me touche personnellement considérant l’emplacement de mes commerces », explique-t-il. Il n’exclu pas la possibilité de se représenter en tant que conseiller municipal dans quelques années.