Une nouvelle candidate à Sainte-Gertrude

Une nouvelle candidate se lance dans la course dans le secteur de Sainte-Gertrude. Une première femme à Ste-Gertrude… Madame Ginette Dubé se présente au poste de conseillère municipale pour le siège numéro 2 désigné à Ste-Gertrude de la Ville de Bécancour dans le cadre des élections du 5 novembre prochain.

Madame Dubé cumule 37 ans d’expérience dans le domaine scolaire en tant que surveillante-animatrice au primaire de l’école Despins de Ste-Gertrude, Elle œuvre également dans le domaine équestre depuis sa tendre enfance. Elle est maintenant reconnue comme entraineur équestre-coache national niveau 2. Elle donne des cours d’équitation et accueil des groupes d’enfants dans le cadre de camp de jour. Elle a cœur le développement des jeunes de son patelin. Depuis son arrivée à Bécancour en 1978, elle promouvoit de façon assidue la Ville de Bécancour dans le monde équestre au Québec.

En 1995, Madame Dubé a fondé le Club des randonneurs équestres de la ville de Bécancour avec la collaboration exceptionnelle de Mmes Colombe Lemire de Gentilly, Danièle Laprise et Jennifer Giles de SteGertrude ainsi que M. Gabriel Rodrigue de Ste-Gertrude. L’objectif de ce regroupement était de promouvoir le tourisme équestre pour les cavaliers propriétaires de chevaux de sa ville et des autres régions. À cela, elle a fait du bénévolat avec les organismes tels que Québec à cheval (52 Clubs équestres au Québec), le Centre local de développement de la MRC de Bécancour, au Parc de la Rivière Gentilly et au Club des randonneurs équestres de Bécancour et ce, toujours dans un même seul et même but : « Promouvoir la Ville de Bécancour et développer l’offre du tourisme équestre à Bécancour ». « On se souviendra du week-end des randonneurs en l’an 2000, qui grâce à la belle et grande équipe de bénévolats de tous les secteurs de la ville de Bécancour et de Ste-Marie de Blandford, cet événement a réuni près de 200 chevaux qui ont sillonné les sentiers du Parc de la Rivière Gentilly.

Aujourd’hui, Mme Ginette Dubé souhaite encore s’impliquer et collaborer avec l’équipe de conseillers de la Ville de Bécancour afin de permettre à la communauté bécancouroise de conserver ses richesses autant agricole, résidentielle, commerciale, industrielle que touristique. Finalement, Madame Ginette Dubé désire mettre à contribution son expérience acquise au cours de toutes ces années et ses connaissances du milieu pour mener à bien les différentes tâches et défis reliés au poste de conseiller municipal.