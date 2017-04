Mariannick Mercure et Franck-Anthony Allepot s’unissent aux forges

À quelques mois des élections municipales, Mariannick Mercure annonce qu’elle briguera une seconde fois le poste de conseillère municipale dans le district des Forges, forte d’une équipe agrandie qui compte désormais l’ancien candidat Franck-Anthony Allepot.



En 2013, alors que Madame Mercure était arrivée en seconde position avec près de 17% des voix, Monsieur Allepot avait obtenu pour sa part plus de 10% du suffrage. On se souviendra que le district des Forges avait alors battu des records avec la présence de huit candidats : « Évidemment, dans un système électoral comme le nôtre, la présence d’un grand nombre de candidats peut permettre d’élire quelqu’un dont la majorité de la population ne voulait finalement pas. Il faut s’unir, et c’est pourquoi j’invite aujourd’hui les citoyennes et les citoyens qui seraient en réflexion sur leur potentielle candidature à se joindre à notre équipe s’ils partagent nos valeurs », mentionne Madame Mercure à ce sujet.



Ces valeurs, ce sont la transparence, l’accessibilité et la proximité avec les citoyens, mais aussi l’amélioration de la qualité de vie des familles, la sécurité routière, l’environnement et le transport actif. Madame Mercure commencera bientôt à sonder la population, notamment par le porte-à-porte, afin d’orienter son programme et de proposer des outils concrets.



Résidente du district depuis plus de cinq ans, Mariannick Mercure est actuellement doctorante en communication à l’UQTR. Pour plus d’informations sur son parcours personnel et professionnel, ou pour suivre sa campagne électorale consultez @MercureAuxForges sur Facebook