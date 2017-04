Jean-François Aubin, candidat à la mairie, consulte la jeunesse trifluvienne!

La première consultation jeune du candidat à la mairie, Jean-François Aubin, a eu lieu cet avant-midi au Loft du Cégep de Trois-Rivières en compagnie d’une quarantaine de personnes. L’objectif était de rencontrer les jeunes entre 18 et 30 ans afin de les consulter et de discuter de leurs projets, leurs aspirations ainsi que leurs idées pour embellir et améliorer Trois-Rivières.



« Une ville sans la participation des jeunes, c’est une ville sans futur. On affirme souvent que les jeunes ne s’intéressent pas à la politique, mais il faudrait se demander si ce n’est pas plutôt la politique qui ne s’intéresse pas suffisamment aux jeunes. Lorsqu’on laisse la parole aux jeunes et qu’on les écoute réellement, on en sort toujours gagnant », témoigne Jean-François Aubin, candidat à la mairie de Trois-Rivières.



La première édition de la Consultation jeune pour l’avenir de Trois-Rivières a connu un grand succès! Suivez-nous sur Facebook afin de savoir à quel moment auront lieu les suivantes. #mairie2017