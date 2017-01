La fibre optique est une réalité dans la MRC de Bécancour

Les maires des 12 municipalités de la MRC de Bécancour sont fiers d’annoncer qu’à compter d’aujourd’hui, les foyers de la première phase du déploiement (Manseau, Sainte-Françoise et une partie de Lemieux) seront raccordés à la fibre optique par le fournisseur de service autorisé « Sogetel ». D’ores et déjà 810 foyers et entreprises peuvent bénéficier d’un confort de débits et d’usages innovants. Ce réseau 100 % fibres optiques garantie la performance de la technologie qui amène la fibre jusqu’au bâtiment.

« La fibre optique est désormais une réalité ! C’est une étape majeure pour nos citoyens et nos entreprises. Dès aujourd’hui, 9 % des foyers et entreprises de la MRC de Bécancour peuvent bénéficier du réseau de la fibre optique déployée par la MRC de Bécancour. Le 100 % fibre, c’est le pouvoir d’accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de divertissements et de sensations grâce à une technologie 100 % prête pour le futur et l’émergence des nouveaux usages. D’ici la fin de l’été 2017, tout le réseau de fibres optiques devrait être construit sur le territoire de la MRC de Bécancour » tient à souligner, monsieur Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.



En avril 2016, la MRC de Bécancour annonçait un partenariat avec Sogetel afin que celle-ci devienne le fournisseur de service autorisé. Sogetel mettra en place diverses stratégies pour présenter les services qui seront offerts à la future clientèle de la MRC de Bécancour.

« Aujourd’hui, l’équipe de Sogetel est heureuse d’être à Sainte-Françoise afin de rencontrer ses futurs clients. Nous sommes ici pour présenter nos services, répondre à toutes les questions, procéder à des abonnements et mieux connaître nos futurs clients. Le rapport de proximité avec la clientèle est prioritaire chez Sogetel », souligne la Directrice du Service à la clientèle, Manon Godin. La population de la phase 1 de projet de fibre optique de la MRC peut dès maintenant profiter de services de télécommunications hautement technologiques de Sogetel et ce, à des prix compétitifs

Comme annoncé en 2016, la MRC de Bécancour poursuit son investissement de 15 millions de dollars sur la fibre optique. Elle a déjà entamé des démarches pour inscrire le projet dans le programme annoncé en décembre dernier par le gouvernement provincial et fédéral, soit de fournir les services Internet haute vitesse aux régions rurales qui sont actuellement mal ou non desservies. Notre projet porteur s’inscrit comme un levier de développement économique et socioéconomique pour notre région, l’orientation privilégiée par les deux paliers gouvernementaux.

Vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Bécancour pour suivre l’évolution du projet de la construction du réseau de fibres optiques mrcbecancour.qc.ca.