Adoption du budget 2017 à Bécancour: Investir sans s’endetter

C’est sous la thématique « investir sans s’endetter » que la Ville de Bécancour adopte hier un budget de 27 021 833 $ pour l’année financière 2017. Les efforts de l’appareil administratif et politique ont été axés sur le contrôle des dépenses de fonctionnement au profit des dépenses d’investissement en fonction des revenus disponibles. Ainsi, il y aura maintien de la charge fiscale pour la municipalité et un gel de taxation pour l’ensemble des catégories d’immeubles sur le territoire bécancourois. Tous les citoyens, propriétaires d’immeubles et entreprises auront le même taux de taxation qu’en 2016. Ce gel de taxation est rendu possible grâce à une approche rigoureuse dans la gestion des ressources financières ainsi que des ressources humaines de la Ville de Bécancour.



La bonne gestion des finances de la Ville a d’ailleurs permis la réduction importante de la dette municipale effectuée au cours des dernières années et a permis de générer des réductions au poste de service de la dette, soit plus de 5 millions depuis 2014. Le contrôle serré des dépenses d’opération permet d’alléger le service de la dette en donnant plus d’élan aux dépenses liées au développement.



Au chapitre du plan triennal d’immobilisations, des projets totalisant 15,1 millions sont prévus pour 2017. Globalement, les projets sont liés à l’hygiène du milieu (mares noires) et à la voirie (corrections sur de nombreuses artères).



Le dossier de la fibre optique, de la Ville allumée, de la fonction touristique et récréotouristique ainsi que le développement économique sont les projets ou axes qui seront mis de l’avant pour 2017.



Le conseil municipal considère qu’il s’agit d’un budget rigoureux et progressiste, fait dans le respect de la charge fiscale des citoyens et axé sur le développement harmonieux de l’ensemble de la Ville de Bécancour.

Cliquez ici pour consulter le budget en format PDF