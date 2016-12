Nomination de monsieur Olivier Lafrance au STTR

Le conseil d’administration de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) est fier d’annoncer l’embauche de monsieur Olivier Lafrance à titre de directeur du Service de transport urbain. Il sera responsable d’exploiter et de planifier les opérations de manière à desservir, de façon optimale, les pôles d’activités générateurs de déplacements. L’évolution de la mobilité urbaine pose, pour M. Lafrance, le défi stimulant d’analyser les besoins afin de proposer un service répondant à la réalité actuelle et future des trifluviens.



M. Lafrance possède un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), avec majeure en opérations et logistique. Au centre de distribution de La Coop fédérée, il a occupé les postes de conseiller en logistique, coordonnateur aux opérations/logistique puis directeur du traitement des commandes.



Tout récemment, il occupait le poste de chef de groupe relève, Planification et contrôle au bureau d’affaires de la Mauricie-Transmission de Gaz Métro.



M. Lafrance succède à M. Jacques Bourassa qui a quitté pour la retraite après 33 ans de loyaux services.