Fluoration : Victoire citoyenne à Trois-rivières

Le conseil municipal de Trois-Rivières a décidé d’abandonner son projet de fluorer l’eau potable le 21 novembre dernier. Cette décision survient à la suite d’une lutte rigoureuse et déterminée menée par la Coalition trifluvienne pour une eau très saine (CTETS), avec l’aide et le support constant de la Coalition Eau Secours!.



Heureux dénouement après 6 ans d’efforts

C’est en 2010, à Québec, que tous les comités, organismes et spécialistes travaillant sur le sujet du fluor se sont regroupés pour former le « Réseau sans fluor ». Depuis cette date, plusieurs villes ont pris l’initiative de refuser la fluoration, comme Amqui et Bécancour. Dans le cas de Gatineau et Verchères, la Coalition Eau Secours a informé les élus sur les impacts de la fluoration, qui par la suite, ont pris la décision de fermer la porte de la fluoration. Dans d’autres cas, la Coalition Eau Secours! a accompagné des comités de citoyens dans leur lutte ayant mené à plusieurs belles victoires : Mont-Joli, Fermont, Richmond, La Prairie, et la plus récente, Trois-Rivières. Cette dernière représentait un enjeu majeur et stratégique pour le Ministère de la Santé et des Services sociaux, puisqu’il s’agissait de l’une des rares municipalités d’importance ayant pour projet de fluorer son eau potable.



Pétition de 20,000 signatures

La CTETS a mené une lutte à la fluoration de l’eau constante et sans compromis, appuyée par une équipe bénévole de scientifiques, recherchistes et de communicateurs : rédaction de mémoires, pressions politiques auprès de députés, de ministres, du maire et des conseillers municipaux, participation à une commission parlementaire sur la fluoration, nombreuses interventions lors des séances du conseil municipal, organisation de plusieurs conférences de presse, rédaction de multiples lettres d’opinions, entrevues radio et télévisées, etc. Par contre, le principal tour de force est d’avoir recueilli presque 20 000 signatures de citoyens qui demandaient l’abolition du projet de fluoration de l’eau potable.



La Coalition Eau Secours! est fière de compter parmi ses groupes membres un comité de citoyens aussi actif et dynamique. C’est avec beaucoup de fierté que la Coalition Eau Secours! a pu accompagner ces citoyens tout au long de leur lutte, en participant directement à l’élaboration et à la réalisation des stratégies. Une fois de plus, cette lutte a permis de démontrer l’importance de l’action citoyenne et de son pouvoir. Bravo à tous les artisans de cette victoire, incluant tous les citoyens et citoyennes de Trois-Rivières qui ont compris que leur signature est un geste important et significatif.