La Ville de Nicolet inaugure la bibliothèque H.-N.-Biron et l’hôtel de ville

La Ville de Nicolet a procédé, à l’inauguration de l’hôtel de ville et de la bibliothèque H.-N.-Biron, en présence du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, de l’honorable Michel Biron, donateur, et d’autres dignitaires et invités. À cette occasion, la Ville a fièrement dévoilé le nom de la bibliothèque H.N.Biron, en hommage à M. Henri-Napoléon Biron, un pionnier visionnaire et ancien maire de Nicolet de 1926 à 1939. Il est aussi le père de l’ex-sénateur, l’honorable Michel Biron.

La superficie du bâtiment est passée de 810,5 m2 à 1472 m2 afin d’accueillir la nouvelle bibliothèque et les Services à la communauté, sous un même toit, à l’hôtel de ville créant ainsi un point de service unique pour la population. Ce projet de construction de la bibliothèque et de réaménagement et rénovation de l’hôtel de ville est l’œuvre de l’architecte Raymond Bluteau en collaboration avec Construction G. Therrien (2010) inc.

Le bâtiment réalisé, au coût de 3 150 000 $, a permis la maximisation des espaces, l’incorporation des contrôles automatisés programmables, l’optimisation de la lumière naturelle, une économie d’énergie et de consommation de l’eau potable. De plus, il est doté d’un toit blanc permettant la réduction des îlots de chaleur. Par ailleurs, trois bornes de recharges électriques ont été installées dans le stationnement; elles sont accessibles au public et aux véhicules municipaux.

La bibliothèque H.-N.-Biron, au cœur de la communauté, a une superficie de 406,3 m2. Un peu d’histoire… Lors de la séance régulière du 11 mars 2013, les membres du conseil municipal de la Ville de Nicolet ont adopté une résolution confirmant la demande d’aide financière de 251 900 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec aux fins du projet de construction. La Ville a aussi profité de la subvention versée à la MRC de Nicolet-Yamaska, dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations culturelles. À cette somme s’ajoute le généreux don de l’honorable Michel Biron, de l’ordre de 250 000 $.

Depuis bon nombre d’années, la Ville de Nicolet souhaitait se doter d’un lieu moderne accessible, accueillant et animé. La bibliothèque H.-N.-Biron permet à toute la population de bénéficier de locaux adaptés, avec des aménagements de lecture dédiés spécifiquement aux enfants, aux adolescents et aux adultes. De plus, un service Internet, avec Wi-fi est accessible et six ordinateurs sont à la disposition des usagers. Des CD-ROM, DVD et vidéocassettes (O.N.F., films de répertoire, films pour enfants et autres) sont également disponibles.

Quant à la rénovation de l’hôtel de ville, elle permet aux citoyens et citoyennes de bénéficier de plusieurs services sous un même toit. Par exemple, la salle Joseph-Ovide-Rousseau (maire de 1855 à 1859), désignée en novembre 2004, servira de salle multifonctionnelle pour la bibliothèque, le conseil municipal et d’autres activités municipales. Récemment, la Ville a nommé le bureau du juge de la Cour municipale, salle Jacques Desaulniers, en hommage à l’honorable Jacques Desaulniers, premier juge de la Cour municipale commune de la Ville de Nicolet. Les aires de circulation et les salles de toilette sont communes.

En terminant, la Ville de Nicolet est heureuse d’inviter la population à participer à la journée portes ouvertes, le dimanche 16 octobre prochain, de midi à 16 heures. Le personnel de la Ville de Nicolet est heureux de vous accueillir dans votre maison du citoyen !