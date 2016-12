Le maire de la Ville de Nicolet Alain Drouin remet sa démission

Le maire de la Ville de Nicolet, M. Alain Drouin, annonce qu’il se retire de la vie politique invoquant des raisons de santé et de manque d’énergie. Il ne terminera pas son mandat puisque sa démission est effective, dès maintenant. C’est une décision bien mûrie dont il a fait part à ses collègues, lundi. Monsieur Drouin était maire de la Ville depuis 2005 et a siégé à titre de conseiller municipal de 1979 à 1983.

Parmi ses réalisations, ce dont Monsieur Drouin est le plus fier, c’est de constater l’élan amorcé, depuis quelques années, par les Nicolétains et Nicolétaines qui se traduit par un fort sentiment de fierté et d’appartenance à leur communauté. « Pour moi, ce qui a marqué mon passage à l’Hôtel de Ville, c’est cette solide implication citoyenne qui est palpable à bien des égards. Je fais le souhait qu’elle perdure dans le temps. ». Au cours de ses deux mandats, l'ancien maire laisse un passage marqué par plusieurs dossiers, dont, entre autres, ceux de la revitalisation du centre-ville, de la stabilisation des berges de la rivière Nicolet sans compter le plus récent, la construction de la bibliothèque municipale.

Pour les Nicolétains et Nicolétaines, ceux-ci seront appelés à se rendre aux urnes, avant le 15 décembre 2016, pour élire un nouveau maire ou une nouvelle mairesse. C’est la présidente des élections municipales à la Ville de Nicolet, Me Monique Corriveau, qui, par voie d’avis public, déterminera la date de la tenue des élections et les modalités légales de fonctionnement pour les personnes intéressées à poser leur candidature.