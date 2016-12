OPINION: Bienvenue a la playa del Cogeco!

Lettre d'opinion |

M. le maire, sachez que ce n'est pas une "tempête dans un verre d'eau" (non fluorée heureusement). Les fontaines/jeux d'eau sur le site de l’amphithéâtre sont à nos yeux, un gaspillage de notre argent. Cette dépense est farfelue et ces fontaines/jeux d'eau ne répondent absolument pas à un besoin des familles trifluviennes, surtout sur ce site. Les familles sont attirées par des parcs « verts » bien aménagés avec des jeux d’eau bien entretenus et ce, à proximité de leur résidence. Pourquoi ne pas mettre cet argent pour l’entretien et l’amélioration de nos parcs actuels et voir à protéger les espaces verts qui semblent vouloir disparaître au profit du développement domiciliaire ? Pourquoi ne pas offrir gratuitement aux familles trifluviennes certains services leur permettant de pratiquer des activités familiales sur un site de villégiature aussi magnifique que l’île St-Quentin?

Et sur le site de l’amphithéâtre, ne devrions-nous pas ajouter un peu d’espaces verts avec des arbustes et des mosaïques de fleurs tout en couleur ?

Au lieu de toute cette beauté, vous nous imposez encore du béton créant ainsi des ilots de chaleur. Il ne restera donc qu’à ajouter encore 1M$ pour l’achat de chaises longues, des parasols et un bar pour le pina colada ! Bienvenue à la « Playa del Cogeco »!

Joan Hamel

Trois-Rivières