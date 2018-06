Projet pilote du CQSEPE visant le rehaussement des pratiques éducatives

Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est très fier d'annoncer le lancement d'un projet pilote triennal qui permettra le rehaussement des pratiques éducatives du personnel éducateur, des responsables d'un service de garde en milieu familial (RSG) et des services professionnels dédiés aux enfants ayant des besoins particuliers et fréquentant une installation (CPE) ou un milieu familial reconnu (BC-RSG).

Le déploiement de ce projet pilote, sur le territoire de la MRC de Portneuf ainsi que sur celui de la Ville de Trois-Rivières, est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de la Famille.



« Le CQSEPE est extrêmement fier d'être le meneur de ce projet pilote de grande envergure qui proposera des formations et des outils qui permettront l'appropriation de meilleures pratiques pour des interventions pédagogiques toujours plus cohérentes et efficaces auprès des enfants présentant des défis langagiers et comportementaux », affirme madame Francine Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE).



Des acteurs locaux, des cliniciens et des experts du secteur public et du secteur privé seront mis à contribution pour la réalisation de ce projet pilote. En terminant, il est à noter que ce dernier s'inscrit dans l'Objectif 1 de la Stratégie 0-8 ans.