L'opération Longs Congés de la SQ dévoile un bilan routier en hausse

Dans le cadre de l’opération Longs Congés, la Sûreté du Québec (SQ) dévoile un bilan routier au terme des congés de la fête nationale du Québec et du Canada. Au total, 14 personnes ont perdu la vie dans 13 collisions, ce qui correspond à une hausse de cinq décès par rapport à la même période, l’an dernier.

Plusieurs opérations ont été effectuées par les policiers pour assurer la sécurité des usagers de la route au cours de ces longs congés. La capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue, ou la combinaison des deux demeure une des principales causes de collisions mortelles au Québec. Près de 200 conducteurs sur 700 points de contrôle routier ont été arrêtés à cet effet. Parmi ceux-ci, 25 se sont soumis aux épreuves de coordination des mouvements.

Combinées aux interventions des policiers sur la route, les campagnes de sensibilisation de la SQ visent à améliorer le bilan routier en misant sur la communication, l’éducation et la prévention. Tout au long de l’année, la SQ déploie ses actions en collaboration avec de nombreux partenaires qui ont tous à cœur d’épargner des vies.





Personnes décédées et blessées à la suite de collisions sur le territoire de la Sûreté du Québec – Longs congés de la Saint-Jean et de la fête du Canada

Année Nombre de personnes décédées Nombre de personnes blessées 2018 14 369 2017 9 529 2016 14 634 2015 14 660 2014 12 637





Les policiers recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de se fixer des délais réalistes afin d’arriver à destination en sécurité et en respectant les limites de vitesse. Respecter les lois en vigueur lors de ses déplacements, être courtois et accroître sa vigilance font également partie des bonnes habitudes de conduite à avoir afin de réduire les risques de collisions.